Видео ⟩ «Изумление было велико»: установленная в эстонском лесу камера засняла редких гостей

Зоолог и фотограф природы Тийт Хунт написал в блоге, что в 2016 году в леса Сааремаа проникла свиная чума, и в последний раз в районе Техумарди перед объективом установленной там камеры кабана заметили лишь в январе следующего года, передает Lemmik .

«Изумление было велико, когда теперь, спустя более трех лет, вечером 15 мая, сюда прибыли пять кабанов с дюжиной полосатых поросят. Все взрослые члены стада, сопровождавшие поросят, были самками, поздно вечером пришедшей в одиночку поглазеть на площадку для выгона кабан мог быть хряком (самцом - прим. ред.). Здорово, что у популяции кабанов на Сааремаа дела налаживаются», - написал Хунт.