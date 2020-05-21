Министр народонаселения: поправки к закону обеспечат выплату детского и семейного пособия более широкому кругу учащихся

Министр народонаселения Рийна Солман, представляя законопроект, сказала, что цель поправок – обеспечить всем учащимся младше 19 лет выплату детского пособия и в летние месяцы. «Сегодня ребенок, не имеющий среднего образования и обучающийся в основной школе, гимназии или профессиональной школе, имеет право на детское пособие вплоть до достижения 19-летнего возраста. К сожалению, государство не выплачивает детского пособия за летние месяцы тем, кто заканчивает весной класс гимназии или профессиональной школы и желает продолжить с осени обучение в другой школе или по другой специальности. Цель инициированного нами законопроекта – исправить это положение, чтобы за продолжающего осенью учебу ребёнка семья получала бы детское пособие и за летние месяцы задним числом», – сказала Солман.

Законопроект также вносит юридическую ясность в ситуацию, когда отец добивается дополнительного родительского пособия. «Этим законопроектом выравнивается круг лиц, которые на основании закона о трудовом договоре имеют право на отцовский отпуск, и на основании закона о семейных пособиях – на дополнительную родительскую компенсацию отцу в соответствии с вступающей с 1 июля в силу редакцией закона. Согласно обоим законам в дальшейшем дополнительное родительское пособие для отца будет иметь право получать и супруг матери, второй усыновитель ребенка, опекун или родитель попечительской семьи. Поскольку для лиц, состоящих в рабочих или служебных отношениях, предпосылкой получения дополнительного родительского пособия отца является пребывание в отцовском отпуске, важно, чтобы круг имеющих право на отпуск отца лиц был прописан и в законе о трудовом договоре. Сегодня в вышеупомянутых законах круг имеющих такое право лиц не отрегулирован одинаково. Поскольку для состоящих в трудовых или служебных отношениях лиц условием назначения дополнительной родительской компенсации отцу является нахождение в отцовском отпуске, важно, чтобы круг имеющих право на отцовский отпуск был прописан и в законе о трудовом договоре», – пояснила Солман.

Вдобавок министр народонаселения напоминает о том, что начиная с нынешнего лета, выплата родительского пособия станет осуществляться более гибко. С 1 июля 2020 года получение родительского пособия можно будет приостанавливать на календарные месяцы и продолжать выплату всем получателям родительского пособия – как тем, кто только начинает получать родительскую компенсацию, так и тем, кто уже некоторое время её получает. Выплату родительского пособия можно приостановить и продолжить с момента достижения ребёнком возраста 70 дней и до того момента, когда ему исполнится 3 года. Приостановка и возобновление возможны при условии, что родительское пособие нельзя назначать на более короткий период, чем на один месяц, за исключением первого и последнего месяца выплаты родительской компенсации. При продолжении выплаты родительского пособия его величина перерасчёту не подлежит.