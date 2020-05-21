Андрус Ансип: во время кризиса правительство волочилось за народом

«В начале кризиса правительство волочилось за народом, чрезвычайное положение объявили под давлением людей. Жители Эстонии соблюдают дистанцию на основании полученных знаний, а не по приказу правительства. Здравый разум народа — это то, чему мы нашли подтверждение во время этого кризиса. Хорошим было не поведение правительства, а поведение народа», - заявил он.

Ансип объяснил, что нынешнее правительство не осознало серьезность ситуации: «В начале кризиса Ратас залез в вертолет и смотрел, как вирус пробирается к нам через закрытые границы. Прошла неделя и только тогда поняли, что в кризисной ситуации могут быть необходимы средства индивидуальной защиты, хотя к тому моменту вирус уже разрушал Европу». Кроме того, по словам Ансипа, члены правительства не поняли вовремя, какую важную роль играет тестирование. Например, в Германии в разгар кризиса было принято решение вообще запретить drive-in-тестирование.

Ансип подчеркнул, что перед правительством стоит крайне сложная задача оптимизации. «Посадить всех дома — это довольно легкое решение. Кажется, что правительство действует решительно, но то, что такие жесткие меры наносят экономический ущерб, министров не интересовало», - добавил он.