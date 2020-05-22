«Деньги взять неоткуда»: семья с годовалым ребенком оказалась в тупике из-за собственного дома

Первые финансовые трудности возникли примерно полгода назад. Тогда в доме в волости Виймси проживали семь человек, в том числе двое детей. «Мы всегда платили по счетам, но, к сожалению, из-за возникшей тяжелой ситуации не получалось сразу переводить всю сумму и мы платили по частям: то 100 евро, то 300, - рассказывает Екатерина. - Могли с опозданием перевести разом и 500 евро, чтобы погасить часть предыдущей задолженности. Старались делать все возможное. У нас просто большой дом, он на электрическом отоплении, поэтому счета огромные».

Из-за распространения коронавируса, закрытия границ и вынужденной самоизоляции в доме сейчас проживает четыре человека, в том числе и годовалый ребенок. «Наш доход сейчас — это 60 процентов зарплаты мужа (из-за коронакризиса он теперь получает около 600 евро — прим.ред.) и моя материнская зарплата чуть более 500 евро. Тянуть на эти деньги огромный дом со счетами невозможно».

В итоге их долг по счетам за электроэнергию уже превысил тысячу евро. Поставщик электричества неоднократно предупреждал о перспективе остаться без света. Во вторник угрозы воплотились в жизнь. «В последний раз нам написали 15 мая, что если мы не выплатим всю сумму, нам отключат электричество. 19 мая в 11 утра электричество пропало, - говорит Екатерина. - Дом остывает, молоко или еду не погреть и не приготовить, малыша теплой водой не помыть».

По ее словам, они никогда не пытались уклониться от оплаты, всегда поддерживали связь с фирмой и просто просили немного времени, чтобы выбраться из трудной ситуации. «Мы не из тех, кто годами не платит и скрывается. Наша семья попала в тяжелую ситуацию, в связи с карантином все только усугубилось. Но мы делаем все возможное, чтобы оплачивать счета и выжить, не сидим сложа руки, - заверяет она. - Почти вся мебель, ценности, личные вещи уже проданы, машина заложена. Нам просто сейчас неоткуда взять эти деньги. Мы пытаемся продать дом, уже скинули цену, но из-за коронакризиса исчезли все покупатели. Я понимаю, что с точки зрения закона они правы, но разве можно просто оставлять людей без электричества? Особенно страшно за малыша, как ему объяснить, что надо сидеть голодным?»

Поставщиком электричества для дома, где проживает семья Екатерины, является компания Imatra Elekter. Председатель правления Мярт Йеммер рассказал, что из-за долгов в мае электричество было отключено у 19 клиентов.