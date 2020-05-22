«Деньги взять неоткуда»: семья с годовалым ребенком оказалась в тупике из-за собственного дома

«Разве можно просто оставлять людей без электричества? Особенно страшно за малыша, как ему объяснить, что надо сидеть голодным?» - задается вопросом Екатерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно). И без того тяжелое финансовое положение ее семьи еще больше усугубил коронакризис. Теперь они с мужем, свекровью и годовалым ребенком оказались в безвыходной ситуации и вынуждены выживать в доме без электричества.
Первые финансовые трудности возникли примерно полгода назад. Тогда в доме в волости Виймси проживали семь человек, в том числе двое детей. «Мы всегда платили по счетам, но, к сожалению, из-за возникшей тяжелой ситуации не получалось сразу переводить всю сумму и мы платили по частям: то 100 евро, то 300, - рассказывает Екатерина. - Могли с опозданием перевести разом и 500 евро, чтобы погасить часть предыдущей задолженности. Старались делать все возможное. У нас просто большой дом, он на электрическом отоплении, поэтому счета огромные».
Из-за распространения коронавируса, закрытия границ и вынужденной самоизоляции в доме сейчас проживает четыре человека, в том числе и годовалый ребенок. «Наш доход сейчас — это 60 процентов зарплаты мужа (из-за коронакризиса он теперь получает около 600 евро — прим.ред.) и моя материнская зарплата чуть более 500 евро. Тянуть на эти деньги огромный дом со счетами невозможно».
В итоге их долг по счетам за электроэнергию уже превысил тысячу евро. Поставщик электричества неоднократно предупреждал о перспективе остаться без света. Во вторник угрозы воплотились в жизнь. «В последний раз нам написали 15 мая, что если мы не выплатим всю сумму, нам отключат электричество. 19 мая в 11 утра электричество пропало, - говорит Екатерина. - Дом остывает, молоко или еду не погреть и не приготовить, малыша теплой водой не помыть».
По ее словам, они никогда не пытались уклониться от оплаты, всегда поддерживали связь с фирмой и просто просили немного времени, чтобы выбраться из трудной ситуации. «Мы не из тех, кто годами не платит и скрывается. Наша семья попала в тяжелую ситуацию, в связи с карантином все только усугубилось. Но мы делаем все возможное, чтобы оплачивать счета и выжить, не сидим сложа руки, - заверяет она. - Почти вся мебель, ценности, личные вещи уже проданы, машина заложена. Нам просто сейчас неоткуда взять эти деньги. Мы пытаемся продать дом, уже скинули цену, но из-за коронакризиса исчезли все покупатели. Я понимаю, что с точки зрения закона они правы, но разве можно просто оставлять людей без электричества? Особенно страшно за малыша, как ему объяснить, что надо сидеть голодным?»
Поставщиком электричества для дома, где проживает семья Екатерины, является компания Imatra Elekter. Председатель правления Мярт Йеммер рассказал, что из-за долгов в мае электричество было отключено у 19 клиентов.
«Наша обычная рутина: посылаем счет, если к сроку он не оплачен, отправляем напоминание, если на напоминание не реагируют, отправляем предупреждение об отключении, отключаем электричество, если счет не оплачен, - объясняет Йеммер. - Мы не можем постоянно идти клиентам на уступки, поскольку обязаны в свою очередь оплачивать счета за сетевую услугу и электричество Eesti Energia и другим поставщикам. Мы являемся поставщиками жизненно важных услуг и нам необходимо обеспечить ликвидность нашего предприятия, чтобы гарантировать поставку электроэнергии всем потребителям».
В свою очередь советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер порекомендовала попавшей в беду семье обратиться за помощью в социальный отдел своего местного самоуправления. «Местные самоуправления отвечают за благополучие людей», - отметила она.
Руководитель отдела социальных дел и здравоохранения волостной управы Виймси Тыну Троон подтвердил, что семья может обратиться к ним: «Лучше всего, если они свяжутся с нашим старшим специалистом по социальной работе Реэт Альяс и расскажут о своих проблемах, тогда мы могли бы помочь им с государственным прожиточным пособием, пособием из бюджета местного самоуправления и направить их на консультацию по вопросам задолженности».
Есть ли послабления в коронакризис?
Непосредственно отключением электроэнергии в Эстонии занимается Elektrilevi. Как объясняет представитель компании Сийм Каск, заказ на отключение тока в Elektrilevi поступает от действующих в Эстонии продавцов электроэнергии. Сама фирма Elektrilevi оказывает сетевую услугу и продажами не занимается.
«Elektrilevi не спешит кого-то наказывать. До того, как дойдет до оформления заказа на отключение электричества, поставщики электроэнергии пытаются найти решение в вопросе оплаты счетов. Все заказы на отключение, поступающие от продавцов в Elektrilevi, предварительно просматриваются и, если мы обнаружим какие-либо критические или жизненно важные объекты, с клиентом снова будет проведена дополнительная беседа для поиска решений и соглашений, - объясняет Каск процесс работы с должниками. - В большинстве случаев решения находятся и до отключения дело не доходит, но, к сожалению, безусловно, это не всегда возможно».
По словам Каска, пока нет еще официальной статистики по количеству клиентов, лишившихся электроэнергии за период чрезвычайного положения. «Еще слишком рано оценивать влияние чрезвычайной ситуации на количество отключений, поскольку трудности с оплатой клиентов отражаются в отключениях электроэнергии с задержкой, - говорит он. - Но мы можем сравнить цифры за март и апрель этого и прошлого годов. Если в прошлом году за этот период электричество было отключено у 354 клиентов, то в этом — у 330».
Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Эстонии Eesti Energia уверяет, что старается идти навстречу клиентам, особенно, если долг возник действительно из-за коронакризиса. «Мы всегда стараемся быть гибкими, а в начале чрезвычайного положения пересмотрели правила, как мы можем в большей степени пойти навстречу клиентам, - говорит пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс. - Если клиент потерял постоянный доход и столкнулся с проблемами с оплатой, мы рекомендуем, безусловно, связаться с нами и вместе найдем способ, как справиться с оплатой счетов. Проблему каждого клиента мы рассматриваем персонально. Если трудности действительно вызваны чрезвычайным положением и предыдущее платежное поведение было примерным, наши решения для клиента будут более гибкими. В зависимости от клиента по возможности мы предложим продление срока платежа или график рассрочки платежей».