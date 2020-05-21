Чт, 21.05.2020
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Татьяна Навка вылечилась от COVID-19, Дмитрий Песков остается в больнице

Дмитрий Песков и Татьяна Навка.

ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявлен коронавирус, начинает выздоравливать, но пока остается в больнице.

«Супруг идет на поправку, но пока он в больнице», - сообщила «Интерфаксу» жена Пескова Татьяна Навка, которая ранее тоже заразилась COVID-19.

Они проходили лечение в одной больнице. «Я выписана из больницы. Тесты отрицательные. Я здорова», - сказала фигуристка.

Песков сообщал, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

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