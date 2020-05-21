Татьяна Навка вылечилась от COVID-19, Дмитрий Песков остается в больнице

«Супруг идет на поправку, но пока он в больнице», - сообщила «Интерфаксу» жена Пескова Татьяна Навка, которая ранее тоже заразилась COVID-19.

Они проходили лечение в одной больнице. «Я выписана из больницы. Тесты отрицательные. Я здорова», - сказала фигуристка.

Песков сообщал, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.