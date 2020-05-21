Чт, 21.05.2020
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  • Авиасообщение восстанавливается: из Таллинна можно будет улететь в Париж, Вену и Берлин

Авиасообщение восстанавливается: из Таллинна можно будет улететь в Париж, Вену и Берлин

20 мая: из Таллиннского аэропорта вылетает самолет airBaltic в Ригу.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Авиакомпания аirBaltic с июня начнет летать из Таллинна в Париж, Вену и Берлин.

Линия Таллинн-Париж откроется 1 июня, а Таллинн-Вена — 2 июня. Полеты на этих линиях будут осуществляться три раза в неделю, сообщает авиакомпания.

Линия Таллинн-Берлин откроется 4 июня и полеты будут совершаться два раза в неделю.

В понедельник были восстановлены полеты аirBaltic в Амстердам, Ригу, планировалась также летать в Копенгаген, но из-за указа министра экономики и инфраструктуры первый прямой рейс из Таллинна в столицу Дании состоялся в среду.

С четверг на самолетах аirBaltic можно летать в Осло, а с 25 мая — в Вильнюс.

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