Авиасообщение восстанавливается: из Таллинна можно будет улететь в Париж, Вену и Берлин

Авиакомпания аirBaltic с июня начнет летать из Таллинна в Париж, Вену и Берлин.
Линия Таллинн-Париж откроется 1 июня, а Таллинн-Вена — 2 июня. Полеты на этих линиях будут осуществляться три раза в неделю, сообщает авиакомпания.
Линия Таллинн-Берлин откроется 4 июня и полеты будут совершаться два раза в неделю.
В понедельник были восстановлены полеты аirBaltic в Амстердам, Ригу, планировалась также летать в Копенгаген, но из-за указа министра экономики и инфраструктуры первый прямой рейс из Таллинна в столицу Дании состоялся в среду.
С четверг на самолетах аirBaltic можно летать в Осло, а с 25 мая — в Вильнюс.