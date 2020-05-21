Не пользуйтесь им: запрещено еще одно средство для дезинфекции

Инспекция здравоохранения Латвии сообщает, что чистящее средство на основе спирта Holger’s Professional spiritinis valiklis в связи с коронавирусом нельзя использовать для дезинфекции ни рук, ни поверхностей, сообщает Rus.TVNET.
В результате лабораторных проверок удалось установить, что концентрации этанола в нем недостаточно для того, чтобы уничтожить вирус.
Латвийская инспекция запретила продажу чистящего средства Holger’s Professional spiritinis valiklis (5000 мл, номер партии: 2020-03-1, срок годности до 11 марта 2022, штрих-код - 5425032886111) для нужд дезинфекции.
Инспекция призывает потребителей и распространителей не использовать изображенное на фотографии средство.
Ранее Латвийская инспекция здравоохранения сообщила о недостаточной концентрации этанола (этилового спирта) в средстве для дезинфекции рук Pro Hand Sanitizer 225 мл; партия Nr.L0020C; штрихкод: 4752208007461; инвентарный номер биоцидного продукта LV25032020/2473; производитель Kinetics Nail Systems.