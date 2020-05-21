Галерея ⟩ В одном из таллиннских районов тщательно чистят игровые площадки, скамейки и асфальт

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги масштабные работы по уборке района идут с конца апреля. На этой неделе моющим средством вымыты все находящиеся в районе общественные скамейка. «Скамейки вымыты этой весной уже второй раз, всего было вымыто чистящим средством 320 скамеек», - сказал старейшина и добавил, что по заказу управы вымыты и все находящиеся на подведомственной территории игровые площадки.

По заказу управы влажная уборка прошла на всех второстепенных дорогах и улицах района, впервые влажная уборка проходит и во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу. «Большинство дворов благодаря сотрудничеству жителей и квартирных товариществ уже вымыты»,- поделился Ханимяги и поблагодарил всех, кто припарковал свои машины на время мойки на другое место.

Так как дворов и припаркованных там машин в Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу много, то влажная уборка дворов продолжится до 4 июня.