Это связано с коронавирусом? Туалет в Maxima вызвал вопросы у покупательницы

По словам проживающей в волости Отепя женщины, туалет закрыт уже с прошлого года. Поскольку она сама неоднократно оказывалась в магазине в Валга, ранее открытый для всех туалет был полезен. «Постоянно хожу в Maxima и вижу, что он закрыт. Один раз спросила, сказали, что его не откроют».

По словам покупательницы, что туалет можно было бы сделать платным, главное, чтобы люди все-таки могли им воспользоваться.

Руководитель по коммуникациям Maxima Ругина Сальму сначала сказала, что в связи с коронавирусом и необходимостью постоянно проводить дезинфекцию в магазинах туалетные комнаты закрыты. «Но их можно использовать, попросил на кассе или в инфостоле ключ».