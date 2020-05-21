Это связано с коронавирусом? Туалет в Maxima вызвал вопросы у покупательницы

Жительницу Валгамаа обеспокоило, что туалет в Valga Maxima уже долгое время закрыт для посетителей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По словам проживающей в волости Отепя женщины, туалет закрыт уже с прошлого года. Поскольку она сама неоднократно оказывалась в магазине в Валга, ранее открытый для всех туалет был полезен. «Постоянно хожу в Maxima и вижу, что он закрыт. Один раз спросила, сказали, что его не откроют».
По словам покупательницы, что туалет можно было бы сделать платным, главное, чтобы люди все-таки могли им воспользоваться.
Руководитель по коммуникациям Maxima Ругина Сальму сначала сказала, что в связи с коронавирусом и необходимостью постоянно проводить дезинфекцию в магазинах туалетные комнаты закрыты. «Но их можно использовать, попросил на кассе или в инфостоле ключ».
На вопрос, была ли иная причина для закрытия туалета до коронакризиса, Сальму ответила уже, что туалет открыт. «Туалетная комната для клиентов открыта, на двери есть вывеска, пожалуйста, спросите ключи в кассе самообслуживания».