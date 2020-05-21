Ратас о ликвидации ERJK: почему люди сомневаются в компетентности госконтроля?

«Иногда в жизни бывает так, что можно сделать что-то еще лучше. И, безусловно, перевод надзора за финансированием партий с уровня ERJK в компетенцию госконтроля увеличит надежность, возможности и качество», — сказал Ратас.

«ERJK выполнила свою работу и у меня нет к ней претензий, но были ситуации, где бывший председатель ERJK получал плату от одной из партий. И, конечно, были определенные проблемы», — сказал Ратас, подчеркнув, что надзор за финансированием партий не исчезнет, но станет сильнее и лучше.

«И я немного изумлен — неужели надежность и компетентность госконтроля действительно подвергают сомнению? Я не понимаю этого, потому что госконтроль всегда был независимым и профессиональным», — сказал Ратас.

«А если есть подозрения, что какие-то процедуры не перейдут к госконтролю, а исчезнут, то это абсурд, такого не может быть», — отметил Ратас.

Лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме сказал, что, на его взгляд, ERJK до сих пор не внушала особого доверия. «Если два ведущих члена комиссии связаны с Социал-демократической партией, если этот институт постоянно пытается превысить свои полномочия. Например, какое уставное право было у ERJK требовать предоставления информации у портала Objektiiv и SAPTK. Это же не партии», — сказал Хельме.

По его словам, ERJK отчетливо политизировалась в отношении одного крайне узкого участка политической идеологии. «По нашей оценке, госконтроль существенно лучше сбалансирован и весь этот шум о том, что мы хотим что-то утаить, абсолютно необоснован», — сказал Хельме.

По словам члена Isamaa, министра юстиции Райво Аэга, этот вопрос обсуждают уже по третьему кругу. В первый раз законопроект был инициирован в 2010 году и тогда функции надзора должны были перейти государственной избирательной комиссии, но вместо этого в ходе работы над законопроектом была создана ERJK. «Но уже тогда канцлер права отмечал, что, на его взгляд, было бы уместнее, если бы обязанность надзора за финансированием партии нес госконтроль», — сказал Аэг.