Чт, 21.05.2020
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  • Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой женщины

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой женщины

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Полиция задержала мужчину, которого на основании собранных доказательств есть основание подозревать в причинении тяжкого вреда здоровью 70-летней женщине, проживавшей в квартире в поселке Вийратси, повлекшее ее смерть, сообщила пресс-служба полиции.

В среду, 20 мая, в полицию сообщили, что в квартире в поселке Вийратси, Вильяндимаа, находится нуждающаяся в помощи женщина. К прибытию медиков выяснилось, что женщина умерла, для выяснения точной причины смерти тело отправили на вскрытие.

Руководитель Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь сказал, что следователи собрали на месте происшествия доказательства и провели другие следственные процедуры, которые еще до судебно-медицинской экспертизы дали основание полагать, что смерть 70-летней женщины была насильной.

"В тот же день собранные доказательства дали причину полагать, что со смертью женщины может быть связан 34-летний мужчина, который часть находился в квартире вместе с ней. Известно, что они вместе употребляли алкоголь до смерти женщины", - сказал руководитель полиции. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и поскольку он находился в состоянии тяжелого опьянения, сначала его доставили протрезвляться.

Днем ранее, 21 мая, поступил ответ с экспертизы, который подтвердил, что смерть женщины была насильственной. Завтра, 22 мая, Лыунаская окружная прокуратура будет ходатайствовать о взятии задержанного мужчину под стражу на время предварительного следствия. Сбор доказательство и выяснение точных обстоятельств продолжается.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшее смерть. Досудебное производство ведет полицейский участок Вильянди, руководит производством Лыунаская окружная прокуратура.

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