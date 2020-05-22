EKRE о гастарбайтерах: стенания фермеров – это ложь и вымогательство; положим конец рабству!

В дискуссии приняли участие депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс (партия EKRE) и финансовый консультант, член Ассоциации малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) Рон Лувищук.

Фрагмент беседы:

– Почему партия EKRE, курирующая сферу сельского хозяйства, не разделяет опасений фермеров?

Пеэтер Эрнитс: – Это проблема всего лишь трех-четырех регионов: Тартумаа, Вырумаа, Валгамаа и Вильяндимаа. Выращиванием клубники в Эстонии занимается около 500 хозяйств, почти 70% из них – из Тартумаа, большинство – мелкие фермы, работающие на площади менее 1 гектара. Вопрос гастарбайтеров касается только 14 крупных ферм, владеющих площадью более 10 гектаров.

Рон Лувищук: – Кто же там будет собирать урожай?

Пеэтер Эрнитс: – В малых и средних хозяйствах – семья, сыновья, жены и соседи. Один человек способен обработать 2-2,5 гектаров. В чем проблема? Найти дополнительно 5-6 человек для сбора урожая – это не проблема.

Заявления фермеров о нехватке на хуторе Маарьямаа порядка ста сборщиков клубники – это ложь!

На хуторе всего 25 гектаров земли, из которых под клубнику отведено 2-3 гектара, которые смогут обработать пять человек.

И пора уже посмотреть, чем клубничные хозяйства занимаются в реальности и сколько платят налогов!

– Сколько же?

Пеэтер Эрнитс: – Очень мало!

Рон Лувищук: – Что нам сейчас важнее: налоги или спасение эстонской клубники?

Пеэтер Эрнитс: – Эстонские продукты – это важно, но еще важнее, чтобы жители Эстонии имели возможность найти работу в Эстонии.

Пора положить конец рабству, которое процветает на клубничных плантациях (о рабстве гастарбайтеров Эрнитс заявил в качестве послесловия к интервью – прим. ред.).

– Вы поставили целью – проучить крупных фермеров, в том числе за то, что они мало приносят в казну налогов?

Пеэтер Эрнитс: – Да, именно так! Пора посмотреть правде в глаза, проанализировать их поведение как налогоплательщиков.

Мы не против крупных фермерских хозяйств, но возможность заниматься бизнесом должна быть и у маленьких, и у средних предпринимателей. Чем больше площадь хозяйства – тем больше рисков, в т.ч. связанных с нехваткой рабочей силы.

Рон Лувищук: – Сколько будет стоить эстонская клубника в этом году в разгар сезона? 25 евро за кг?

Пеэтер Эрнитс: – Я покупаю клубнику у мелких торговцев на дороге, а не на базаре в Тарту. Уверяю, что 20-25 евро в разгар сезона клубника стоить не будет.

– Почему, в отличие от Эстонии, правительства 5 стран (Финляндии, Швеции, Германии, Польши, Великобритании) сумели договориться с Украиной о посредничестве в рабочей силе?

Пеэтер Эрнитс: – Это было их политическое желание.

Мы пойдем другим путем. Эстония поведет себя более жестко, чем Германия и другие страны. Убежден, что мы выбрали правильный путь.