Пт, 22.05.2020
Я, скорее, прекращу жертвовать, чем стану это доказывать. Но и без того кризис уменьшит зарплату Рийгикогу, а не повысит. Юрген Лиги
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  • Студия Postimees: сборщики клубники – угроза национальному государству?
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Студия Postimees: сборщики клубники – угроза национальному государству?
14:15

Полемика вокруг гастарбайтеров становится все жестче. Не обернутся ли жесткие принципы национального государства еще большим упадком экономики?

В дискуссии примут участие депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс (партия EKRE) и финансовый консультант Рон Лувищук. Смотрите прямой эфир в 14:15!

  • Эстонская клубника осталась без украинских сборщиков. Сбор урожая – под угрозой. Почему EKRE и коалиция в целом не разделяют опасения фермеров?
  • Выживет ли наша экономика в закрытом режиме?
  • Почему EKRE считает сборщиков клубники угрозой национальному государству?
  • Кем заменить украинцев? И как привлечь на сбор урожая безработных?
  • Почему наш бизнес не может удовлетворить требования местных работников?
  • Строительство, судоремонт, металлообработка тоже страдают от нехватки рабочих рук. Как эти сферы будут выживать? 

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