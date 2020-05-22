Студия Postimees: сборщики клубники – угроза национальному государству?
Полемика вокруг гастарбайтеров становится все жестче. Не обернутся ли жесткие принципы национального государства еще большим упадком экономики?
В дискуссии примут участие депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс (партия EKRE) и финансовый консультант Рон Лувищук. Смотрите прямой эфир в 14:15!
- Эстонская клубника осталась без украинских сборщиков. Сбор урожая – под угрозой. Почему EKRE и коалиция в целом не разделяют опасения фермеров?
- Выживет ли наша экономика в закрытом режиме?
- Почему EKRE считает сборщиков клубники угрозой национальному государству?
- Кем заменить украинцев? И как привлечь на сбор урожая безработных?
- Почему наш бизнес не может удовлетворить требования местных работников?
- Строительство, судоремонт, металлообработка тоже страдают от нехватки рабочих рук. Как эти сферы будут выживать?