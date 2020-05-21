Отмена ограничений ⟩ С июня разрешены киносеансы и ночная продажа алкоголя в барах

"Смягчили некоторые направленные на борьбу с коронавирусом ограничения. Как и раньше, мы исходим из оценки текущего положения дел научным советом", - сообщил премьер-министр Юри Ратас в социальных сетях.

С первого июня бары и рестораны снова могут быть открыты после 22, также заведения общепита после этого времени смогут продавать алкоголь.

Если не будет новой вспышки коронавируса, то с первого июня будут разрешены публичные мероприятия, такие как киносеаны, спектакли, концерты, ярмарки, фестивали, конференции. Это касается как мероприятий в помещении, так и на улице, если организаторы мероприятия гарантируют выполнение правила 2+2. Заполняемость помещения должна составлять максимум 50 процентов, а участвовать может до 50 человек. В уличных условиях максимальное количество участников - 100.

Также разрешено посещать музеи и выставки, как в помещении, так и на улице, если организатор обеспечивает соблюдение правила 2+2.

Правительство также разрешит с июня открытие казино и залов игровых автоматов, при условии, что будет обеспечено соблюдение правила 2+2, заполняемость помещений будет составлять 50 процентов, а участвовать будет не более 50 человек.