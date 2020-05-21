Венгрия закроет два лагеря беженцев на границе с Сербией

14 мая суд ЕС в Люксембурге квалифицировал размещение беженцев в изолированной транзитной зоне в Рёшке как "заключение под стражу", так как просители убежища не могут по собственному желанию покидать ее. В решении говорится, что венгерским судам следует проверить законность таких условий проживания, и если они будут признаны неправомерными, беженцы должны быть отпущены на свободу, передает Deutsche Welle.

Ранее несколько выходцев из Афганистана и Ирана, размещенные в лагере Рёшке, обратились в один из венгерских судов, так как эта страна отклонила их прошения об убежище, сославшись на то, что они прибыли из Сербии. В свою очередь Белград отказался принимать их обратно. Венгерский суд, занимавшийся исками, передал дело в суд ЕС.