Женщину подозревают в убийстве сожителя

В пятницу вечером Центр тревоги получил звонок от женщины, по словам которой, ее сожителю стало плохо и он нуждается в помощи. Прибывшие на место медики констатировали смерть 50-летнего мужчины, у которого подозревали проблему со здоровьем. Для выяснения причины смерти тело мужчины отправили на вскрытие, в ходе которого были обнаружены факторы, указывающие на его возможную насильственную смерть.

В понедельник полицейские задержали его сожительницу, 45-летнюю женщину, в качестве подозреваемой в преступлении.

"К настоящему моменту женщина дала показания полиции и знаем, что в пятницу женщина и мужчина распивали алкоголь, и в ходе этого у них случился конфликт, однако все обстоятельства произошедшего выясним в ходе возбужденного уголовного дела", - сказал ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пуль.

Вчера суд ходатайствовал об аресте подозреваемой на два месяца.

"Собранные доказательства дают основание подозревать, что под воздействием алкоголя женщина стала агрессивной и напала на своего сожителя. Чтобы исключить похожую ситуацию, прокуратура посчитала нужным взять ее под стражу на время уголовного расследования", - сказала прокурор Мерри Тийтус.