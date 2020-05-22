Более ста лет назад, в 1918-1919 годы, мир столкнулся с пандемией, известной как испанский грипп, рассказывает Postimees.

Смертельная вспышка вируса начала шествовать по миру своим беспощадным маршам в январе 1918 года, то есть менее чем за год до окончания Первой мировой войны. В общей сложности «испанкой», вызванной вирусом H1N1, заразились 500 млн человек или треть населения мира того времени.

По разным оценкам, скончалось 40-100 млн человек, то есть больше, чем во время Первой мировой войны, но из-за недостаточного количества информации установить точное количество жертв не представляется возможным.

В связи с испанским гриппом и в настоящее время, более ста лет спустя, в воздухе весит множество вопросов. Где все началось и почему так быстро распространялось? Почему, по сравнению с предыдущими вспышками гриппа, умерло значительно больше людей? На некоторые из этих вопросов удалось найти ответы, но и загадок предостаточно.

Ученые утверждают, что поскольку в начале 1918 года вирус стал практически одновременно распространяться в Северной Америке, Европе и Азии, сложно точнее определить географическую отправную точку его распространения.

После начала вспышки в 1918 году, вероятно, к лету того же года произошла мутация вируса и он стал еще более опасным. Вторая, так называемая осенняя волна длилась с сентября по ноябрь того же года. В начале 1919 года во многих местах последовала очередная волна.

Известный американский ученый Джеффри Таубенбергер отметил в научной статье 2006 года, что три масштабные вспышки вируса за один год крайне необычны, и до сих пор неясно, почему «испанка» распространялась неоднократно. По его предположению, возможно, вирус в менее смертельной форме распространялся уже несколько лет. Вероятно и то, что в случае последней вспышки вируса речь шла о смертельной форме этого вируса гриппа.

Наиболее смертоносная вспышка вируса произошла осенью 1918 года. Симптомами первых зараженных стали: головная боль и усталость, за которыми следовали сухой кашель, отсутствие аппетита и проблемы с желудком. На второй день появлялось чрезмерное потоотделение, затем вирус мог распространиться на дыхательные пути и спровоцировать пневмонию. Смерть могла наступить через несколько дней.

Именно вызванная вирусом пневмония считалась самой распространенной причиной смерти, хотя зачастую в документах указывалось что-то другое. Поэтому историкам сложно оценить реальное количество жертв.

Чистка улиц в Нью-Йорке в 1918-м году. ФОТО: akg-images/Scanpix

Теории происхождения

Поскольку до сих пор нет единого мнения относительно того, как и где стал развиваться вирус, на протяжении десятилетий ученые выдвигали различные теории. Одни говорят, что он стал распространяться во Франции, другие утверждают, что в Китае, а третьи видят отправную точку в центральной части Америки.

Канадский историк Марк Хамфрис из Мемориального университета Ньюфаундленда сообщил в 2014 году, ссылаясь на новые данные, что причиной пандемии могла послужить мобилизация 96 000 китайских рабочих для работы за британской и французской линиями фронта. Китайцев транспортировали в Европу для того, чтобы Великобритания и Франция могли освободить свои человеческие ресурсы и перебросить больше мужчин на фронт.

Британские солдаты во время Первой мировой войны на севере Франции. ФОТО: War/©TopFoto/Scanpix

Хамфрис нашел доказательства того, что выявленные в конце 1917 года в Северном Китае симптомы заболевания дыхательных путей идентичны с испанским гриппом. По словам Хамфриса, документы говорят о том, что более 300 китайцев, доставленных через Канаду в Европу из-за симптомов гриппа были направлены на карантин.

Издание National Geographic написало, что, по словам историка Кристофера Лэнгфорда, смертность в Китае была значительно ниже после вспышки заболевания в 1918 году. Это может указывать на то, что из-за распространения заболевания, имевшего место ранее, там возник частичный иммунитет. Это в свою очередь указывает на более ранее распространение «испанки».

Вирус мог быстро передаваться от человека к человеку в окопах Франции. Эта же теория объясняет то, как он вместе с возвращавшимися домой американскими войсками распространился из Европы, например, в такие города как Бостон и Филадельфия.

Зоне для больных гриппом в американской больнице «Уолтер Рид». ФОТО: akg-images/Scanpix

В 2002 году и три года спустя в научном журнале Vaccine ученые выдвинули гипотезу, согласно которой вирус мог сначала распространиться на военной базе на севере Франции, в 12 километрах от которой находилось 100 000 военнослужащих.

Полагали, что большое количество солдат, животных и использование 24 различных видов ядовитого газа на фронте могли стать причиной того, почему обычный грипп стал смертельным. В научной статье говорилось о том, что в тот же период мог распространяться и грипп, так как в больницы доставляли военнослужащих с заболеваниями дыхательных путей, высокой температурой и кашлем.

Через десять лет после войны новым возможным отправным пунктом распространения заболевания назвали штат Канзас в США, где в марте 1918 года на военной базе произошла вспышка гриппа.

Солдаты на военной базе «Кэмп Дикси» в Нью-Джерси (США) в сентябре 1918 года. Посде рабочего дня они полоскают воду соленой водой, полагая, что так удастся избежать заражения. ФОТО: akg-images/Scanpix

Почему такое название?

Когда осенью 1918 года пандемия достигла внушительных масштабов, как в Европе, так и в США ее стали называть испанским гриппом или «испанкой». Это название вошло в историю, хотя на самом деле является обманчивым. Поскольку во время Первой мировой войны Испания оставалась одной из немногих нейтральных европейских держав, местная пресса была свободна в обнародовании информации. Чего нельзя сказать о воевавших странах, где с целью поддержания боевого духа была введена цензура.

В мае 1918 года испанская пресса стала писать о гриппе. 22 мая мадридская газета El Sol сообщила: «Кажется, что на мадридском гарнизоне было выявлено несколько случаев заболевания, которое врачи не смогли еще диагностировать. В артиллерийском полку заразилось 80 солдат. В других полках — до 50 подобных случаев.../… Это заболевание не сильно отличается от других болезней, которые наши репортеры обнаруживали в тюрьмах и которые в последние дни затронули Мадрид.../… Симптомами заболевания являются головная боль, озноб, слабость, температура и боль в суставах».

Неделю спустя, как предполагается, заболел и король Альфонсо XIII. Поскольку жители многих стран слышали о вирусе лишь в контексте Испании, к заболеванию приклеилось название «испанка».

Альфонсо XIII ФОТО: akg-images / Joseph Martin/Scanpix

В то время в Испании этот вирус вообще называли французским гриппом, поскольку полагали, что он добрался до них из Франции. Для бразильцев это был германский грипп, для сенегальцев — бразильский, а в Польше его называли заболеванием большевиков.

Действительно, в одном испанском городе количество смертей от гриппа в масштабах Европы было чрезвычайно высоким. По сообщению The Guardian, ответственным за это можно считать епископа города Самора, который проигнорировал распоряжения чиновников здравоохранения и провел в честь покровителя больных чумой — Святого Роха — новенну, то есть длившуюся девять дней службу. Верующие становились в очередь, чтобы поцеловать святые мощи. Все это происходило в разгар эпидемии, в связи с чем в этом городе была самая высокая смертность от гриппа в Испании.

Подобно нынешней пандемии коронавируса, и сто лет назад распространялись всевозможные опасные советы. Например, ходили слухи, что избежать заражения поможет алкоголь. Мошенники пошли еще дальше и стали продавать неэффективные и местами опасные «эликсиры».

Кроме того, в британкой прессе якобы было опубликовано официальное заявление, согласно которому употребление определенных конфет от кашля помогает бороться с гриппом. Позже выяснилось, что это была всего лишь реклама.

Реклама Formamint в британской газете. ФОТО: Between The Wars/©TopFoto/Scanpix

Убивал молодых

В случае многих вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, отмечается, что большой угрозе подвергаются пожилые люди. Что касается испанского гриппа, статистика показывает, что, помимо младенцев и пожилых людей, высокая смертность была в возрастной группе от 25 до 34 лет. В опубликованной в 2006 году научной статье ученые Джеффри Таубенбергер и Дэвид Моренс проанализировали смерти от гриппа в 1911-1917 годы и сравнили их с показателями 1918 года.

Если в 1911-1917 годы от гриппа и пневмонии в основном умирали дети до четырех лет и больше смертельных случаев фиксировалось в возрастной группе от 55 до 64 лет, то вспышка гриппа в 1918 году показала совсем другую картину.

Если среди младенцев на 100 000 человек приходилось около 2250 смертей, то среди детей в возрасте от 5 до 14 лет наблюдалось меньше всего летальных исходов. Смертность резко выросла в возрастной группе от 25 до 34 лет, где на 100 000 человек в среднем фиксировалось 1000 смертей от вируса. В то время как для людей пожилого возраста риски были ниже, количество смертей резко росло среди тех, кому за 55 лет. У людей старше 80 лет смертность была такой же, как и среди младенцев — в среднем 2250 смертей на 100 000 человек.

Транспортировка зараженных в американском городе Сент-Луис. ФОТО: akg-images/Scanpix

Научный журналист Малкольм Гладуэлл написал в журнале New Yorker, что в случае самой смертоносной волны вируса 1918 года, вероятно, речь идет о чрезвычайно опасной форме гриппа, распространению которой могла поспособствовать война.

Он процитировал биолога Пола Эвальда, по словам которого, в обычных условиях любая форма гриппа распространяется менее масштабно, так как при наличии серьезных симптомов люди остаются дома. Люди с более легкими симптомами продолжают свою ежедневную деятельность, из-за чего вероятность заразиться вирусом становится выше.

Эвальд полагает, что во время эпидемии 1918 года правила поменялись: так как в окопах вирус, скорее всего, распространялся несколько месяцев, военнослужащих с легкими симптомами оставляли на местах. Тех, кому было совсем плохо, доставляли в переполненные больницы, где имелись подходящие условия для распространения вируса.

Как боролись с вирусом?

Во время распространения испанского гриппа не было разработано подходящей вакцины или лекарств, первое лицензированное лекарство от гриппа появилось в США только в 1940-е годы. Естественно, ситуацию осложняла война, которая означала серьезную нехватку медицинских работников. Многие врачи заразились сами, ситуацию ухудшили прибывшие им на помощь студенты-медики, которым из-за большого количества людей в больницах часто приходилось работать в школах или других зданиях общественного пользования.

Сотрудники Красного Креста лечат инфицированных в школе Окленда. ФОТО: Edward A. "Doc" Rogers/AP/Scanpix

По сообщению Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с «испанкой» боролись прежде всего с помощью изоляции, карантина, дезинфицирующих средств и запрета на сборы. Однако установленные запреты соблюдались не везде.

К лету 1919 года пандемия закончилась, так как зараженные либо приобрели иммунитет, либо скончались.

Только 90 лет спустя, в 2008 году, ученые смогли выяснить, почему «испанка» была смертоноснее предыдущих вспышек гриппа.

Ученые из Института аллергии и инфекционных заболеваний США обнаружили, что после заражения у большей части жертв возникала бактериальная пневмония. По их словам, пневмония появлялась тогда, когда обычно попадающие в нос или горло бактерии проникали в легкие.