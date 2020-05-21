США выходят из Договора об открытом небе, объяснив это нарушениями со стороны России

В сообщении говорится, что Белый дом обосновал свое решение систематическими нарушениями договора со стороны России. Формальный выход из договора, согласно условиям, произойдет через 6 месяцев. Собеседники Reuters отметили, что решению администрации Трампа предшествовала полугодовая проверка.

"За это время стало очевидно, что участие в договоре по открытому небу более не отвечает интересам Америки, Россия многократно нарушала этот документ и использовала его таким образом, что могла возникнуть военная угроза для США и ее союзников", - пояснили источники, передает Deutsche Welle.

В качестве примеров нарушений было указано на то, что Россия запрещает полеты над Москвой и Чечней, возле Абхазии и Южной Осетии и затрудняет мониторинг за Калининградом.