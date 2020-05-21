Задержанный за езду без прав водитель получил восемь суток ареста

16 мая в ходе надзора за дорожным движением полицейский патруль задержал в Йыхвиской волости на трассе Таллинн–Нарва водителя, у которого отсутствовали права на вождение.

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Аси Малаховой, у молодого человека есть действующее наказание за аналогичный проступок. «Поскольку первый назначенный штраф не повлиял на его дальнейшее поведение, и 20-летний мужчина уже дважды совершил один из тяжелейших проступков в сфере дорожного движения, пришлось применить более строгие меры воздействия», – сказала Малахова.

Ведущий следователь напоминает, что водители, управляющие автомобилем без прав соответствующей категории и не имеющие достаточной выучки и необходимых навыков вождения, могут подвергать опасности как свою жизнь, так и жизнь других участников дорожного движения.

Наиболее эффективной мерой для снижения числа водителей без водительских прав является профилактическая работа. «Каждый из нас может вмешаться, если видит, что человек, не имеющий водительских прав, садится за руль. В случае если, несмотря на все попытки остановить его, он все равно решает ехать, стоит немедленно сообщить об этом в полицию», – сказала ведущий следователь.