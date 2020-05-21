Учитель Андрес Халлик: в дистанционном обучении несколько сложностей

По его словам, в дистанционном обучении несколько сложностей. «Первое: у тебя самого вся семья находится дома. Младший ребенок не ходит в детский сад, старший - в школу. Они не понимают, почему мать с отцом дома, но ими не занимаются, - рассказывает он. - Второе и касающееся работы: ученикам, конечно, тяжело. Нам повезло, что Ристикуская основная школа очень инновационная. Многие инфотехнологические решения, например, видеоуроки, о которых так много говорят в СМИ, у нас давно используются и, кажется, весьма успешно. Довольны дети, их родители, учителя и руководство школы».

Андрес Халлик признается, что, как и большинство учеников, которые скучают по школе, ему также нравится преподавать контактно, в школьных стенах. «Видеоурок — это здорово, но у многих детей нет камер и я не вижу их. Все-таки очень важно видеть и общаться друг с другом, ведь школа — это социальное учреждение. Первое, что дети должны получить в школе, - это социальные навыки и возможность развивать их дальше. Мне кажется, сейчас этого немного не хватает. Да, я готов продолжить дистанционное обучение, если будет вторая или третья волна коронавируса, и мы вновь окажемся в этой ситуации, но уже будем более умными, опытными и уже с какими-то ожиданиями. Но, конечно, я все-таки хочу больше вернуться на работу», - сказал он.

Андрес Халлик работает учителем уже 18 лет. «У меня не было мечты стать учителем, изначально были спортивные цели и задачи. Но им не суждено было сбыться, поэтому в голову пришла мысль об этой профессии, - вспоминает он. - Окружение меня поддержало меня, близкие сказали, что это отличная идея и подходящая мне профессия. Так я оказался в бывшем Таллиннском педагогическом университете».

Эмоции от первых уроков в роли учителя были крайне положительными: «Конечно, сперва лоб покрывался потом, а ноги дрожали, как это обычно бывает во время публичных выступлений. Я проходил наблюдательную практику в той школе, в которой раньше учился сам. Но учитель заболел и вместо наблюдательной практики я обнаружил себя стоящим перед классом. Я был на замене всю четверть. Другие учителя знали и поддерживали меня и поэтому на самом деле никакого нервного напряжения не было. Понимал, что все получается и я могу заниматься этой профессией и дальше».

Андрес Халлик преподает сразу четыре предмета — эстонский язык, литературу, историю и обществоведение. По его словам, пробудить интерес детей к учебе в его случае несложно. «Преподавать историю и обществоведение значительно легче, чем математику, потому что ты рассказываешь детям какую-нибудь увлекательную историю, какой-нибудь скандальный факт и у них сразу же возникает интерес, - объясняет он. - Дети до конца урока ждут, что, может быть, я еще что-нибудь интересное скажу, хотя дальше я могу идти исключительно по учебнику. Преподавать литературу тоже легко, всевозможных историй много, но с эстонским языком немного сложнее, тут как с математикой. Это сложный предмет, хотя и на уроках эстонского языка можно найти что-то такое, что зацепит детей. Очень важно, чтобы сказанное было хоть как-то связано с жизнью детей».

На вопрос, что является главным вознаграждением за ваш труд, Андрес Халлик ответил: «Намного важнее зарплаты внимание и признание школьных руководителей, доброе слово коллег или письмо от родителей. Но самое важное, когда ученики говорят тебе что-то доброе и красивое и это согревает твое сердце».