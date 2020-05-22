Опрос: Центристская партия достигла пика популярности с весны 2019 года

Лидирует в рейтинге по-прежнему Партия реформ, за которую в мае готовы проголосовать 30% избирателей по сравнению с 27% в апреле, а поддержка Центристской партии с апреля по май выросла с 24% до 27%, что является наилучшим результатом для центристов с марта 2019 года, когда партия получила на парламентских выборах 23% голосов.