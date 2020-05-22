Опрос: Центристская партия достигла пика популярности с весны 2019 года

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу ERR, поддержка Центристской партии в мае достигла самого высокого уровня за весь период после парламентских выборов, в то время как рейтинг EKRE упал до самого низкого уровня за тот же период, пишет Rus.ERR.
Лидирует в рейтинге по-прежнему Партия реформ, за которую в мае готовы проголосовать 30% избирателей по сравнению с 27% в апреле, а поддержка Центристской партии с апреля по май выросла с 24% до 27%, что является наилучшим результатом для центристов с марта 2019 года, когда партия получила на парламентских выборах 23% голосов.
Популярность EKRE снизилась с 20% в марте до 17% в апреле и 15% в мае, что является для консерваторов самым низким показателем после парламентских выборов, на которых они получили 18% голосов.
Далее следуют не входящая в Рийгикогу партия "Ээсти 200" (8%), Социал-демократическая партия (7%) и "Отечество" (6%).
За "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 2% избирателей. Рейтинги остальных политических сил не превышают 1%.