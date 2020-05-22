Полиция: во время чрезвычайного положения было зафиксировано свыше 6000 нарушений

Если в начале действия чрезвычайного положения в полицию поступало 300 сообщений в сутки о нарушении ограничений на передвижение, то к концу чрезвычайного положения количество сообщений снизилось до 20.

В полиции сообщили, что в большинстве случаев правила нарушали употреблявшие алкоголь люди. Всего полиция отреагировала более чем на 6000 сообщений о нарушении установленных правил. В 110 случаях было назначено принудительное денежное взыскание, средний размер которого составил менее 400 евро.