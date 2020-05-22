Полиция: во время чрезвычайного положения было зафиксировано свыше 6000 нарушений

В период действия в Эстонии чрезвычайного положения стражи правопорядка зафиксировали более 6000 нарушений. Более чем в 100 случаях было назначено принудительное денежное взыскание, пишет Postimees со ссылкой на «Актуальную камеру».
Если в начале действия чрезвычайного положения в полицию поступало 300 сообщений в сутки о нарушении ограничений на передвижение, то к концу чрезвычайного положения количество сообщений снизилось до 20.
В полиции сообщили, что в большинстве случаев правила нарушали употреблявшие алкоголь люди. Всего полиция отреагировала более чем на 6000 сообщений о нарушении установленных правил. В 110 случаях было назначено принудительное денежное взыскание, средний размер которого составил менее 400 евро.
«У нас выдался интересный опыт. Днем было довольно много работы. Когда продажу алкоголя запретили по вечерам, количество связанных с употреблением спиртного вызовов не сократилось. Их было столько же, как и раньше, но все поступали днем», - добавили в полиции.