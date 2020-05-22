Выборочное тестирование на коронавирус продолжается: проверят более 3000 человек

Согласно данным Депаратмента здоровья, в Эстонии ежедневно фиксируются новые заражения. Среди инфицированных встречаются люди, не имеющие симптомов и не подозревающие о том, что они являются переносчиками вируса.

По словам профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, нужно и далее продолжать следить за распространением вируса среди населения, поскольку в результате смягчения ограничений люди могут вести себя менее осторожно, чем могут подвергнуть опасности окружающих. "Если будет выявлена новая вспышка вируса, то не стоит ожидать очередных послаблений. Исследование распространения вируса позволит нам на ранней стадии заметить потенциальную новую вспышку", – сказала Калда.

Приглашения принять участие в исследовании будут разосланы посредством электронной почты или СМС-сообщений людям на основании случайной выборки. Участие является добровольным, а на ответы и последующее тестирование дается пять дней.

Поскольку в рамках исследования ученые хотят выяснить, каково распространение вируса в настоящее время и как картина изменится в течение исследовательского периода, для получения максимально достоверных данных принять участие в исследовании могут и те, кто уже проходил тестирование.