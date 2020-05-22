Коронакризис: финские работодатели стали чаще обманывать работников из Эстонии

По различным данным, в Финляндии работает до 100 000 выходцев из Эстонии, многие из которых не удосужились ознакомиться с финским законодательством, а местные работодатели используют это в своих интересах.

По словам Леэды Эннок, которая предоставляет юридические консультации работающим в Финляндии жителям Эстонии, с такими ситуациями она сталкивается ежедневно, а во время коронавирусного кризиса положение еще больше ухудшилось, а в еще более уязвимом положении, по ее словам, оказались русскоязычные жители Эстонии, многие из которых не владеют финским языком, не знают законов и не знают, к кому обратиться.