Пт, 22.05.2020
Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Кайдо Падар
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Коронакризис: финские работодатели стали чаще обманывать работников из Эстонии

Коронакризис: финские работодатели стали чаще обманывать работников из Эстонии

Иллюстративное фото.

ФОТО: Ken Juks

В период коронавирусного кризиса финские работодатели при найме рабочей силы из Эстонии стали чаще нарушать правила и обходить законы, а в особенно уязвимом положении оказались русскоязычные жители Эстонии, которые не владеют финским языком и не знают финских законов, пишет Rus.ERR.

По различным данным, в Финляндии работает до 100 000 выходцев из Эстонии, многие из которых не удосужились ознакомиться с финским законодательством, а местные работодатели используют это в своих интересах.

По словам Леэды Эннок, которая предоставляет юридические консультации работающим в Финляндии жителям Эстонии, с такими ситуациями она сталкивается ежедневно, а во время коронавирусного кризиса положение еще больше ухудшилось, а в еще более уязвимом положении, по ее словам, оказались русскоязычные жители Эстонии, многие из которых не владеют финским языком, не знают законов и не знают, к кому обратиться.

Эннок подчеркивает, что и при отправке в вынужденный отпуск, и в случае прекращения трудового договора необходимо требовать соответствующий документ. Кроме того, работодатели нередко обманывают при учете рабочего времени и не выдают зарплатные ведомости. По словам Эннок, иногда с работодателями возникают проблемы и у финнов, но обычно мошенничают все-таки с иностранной рабочей силой.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ