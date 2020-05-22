Коронакризис: финские работодатели стали чаще обманывать работников из Эстонии

В период коронавирусного кризиса финские работодатели при найме рабочей силы из Эстонии стали чаще нарушать правила и обходить законы, а в особенно уязвимом положении оказались русскоязычные жители Эстонии, которые не владеют финским языком и не знают финских законов, пишет Rus.ERR.
По различным данным, в Финляндии работает до 100 000 выходцев из Эстонии, многие из которых не удосужились ознакомиться с финским законодательством, а местные работодатели используют это в своих интересах.
По словам Леэды Эннок, которая предоставляет юридические консультации работающим в Финляндии жителям Эстонии, с такими ситуациями она сталкивается ежедневно, а во время коронавирусного кризиса положение еще больше ухудшилось, а в еще более уязвимом положении, по ее словам, оказались русскоязычные жители Эстонии, многие из которых не владеют финским языком, не знают законов и не знают, к кому обратиться.
Эннок подчеркивает, что и при отправке в вынужденный отпуск, и в случае прекращения трудового договора необходимо требовать соответствующий документ. Кроме того, работодатели нередко обманывают при учете рабочего времени и не выдают зарплатные ведомости. По словам Эннок, иногда с работодателями возникают проблемы и у финнов, но обычно мошенничают все-таки с иностранной рабочей силой.