ВНЕ ДОМА ⟩ Самый большой праздник этого лета пройдет у Чудского озера!

Все эти рестораны под открытым небом расположатся на 175-километровой трассе вдоль берега Чудского озера, что поможет избежать большого скопления народа и не подвергать здоровье людей опасности. Гостям фестиваля будет предложено все самое наилучшее, что только возможно приготовить из местных продуктов, как традиционные блюда причудской кухни, так и блюда с современным акцентом.

Нынешняя «Улица Кухни Причудья» пройдет в третий раз, все предыдущие фестивали стали мегапопулярными мероприятиями для проведения выходных всей семьей. Конец августа в Причудье – самое изобильное время, когда поспевают все дары садов и огородов, леса полны грибов, ягод и дичи, а озера – рыбы, и все это необыкновенно спелое, свежее, сочное, ароматное! Сплошная радость из всего этого готовить еду и угощать других! Поэтому вдоль дороги будут также открыты торговые точки, где все желающие смогут купить местные продукты. Причудье – богатейшая кладовая Эстонии!

ФОТО: Тийт Грихин

Также и в этом году будет открыт водный отрезок Улицы Кухни Причудья, где в ресторанах на воде можно отведать приготовленную здесь пищу, скользя по речной глади Эмайыги.

Поп-ап рестораны будут открыты 22 августа с 11 до 21 и 23 августа с 11 до 17.

Улицу Кухни Причудья устраивает Некоммерческое Объединение «Общинная кухня Причудья» совместно с членами сети сотрудничества «Кухня Причудья». Кроме этого замечательного мероприятия конца августа, устроители проведут в июле крупнейший и популярнейший фестиваль всего Причудья – Фестиваль Ряпушки.

В этом году Фестиваль Ряпушки состоится 18 июля с 10-17. На фестивале будет обеспечена безопасная дистанция участников – торговые точки, мастер-классы и прочие мероприятия будут разбросаны на большой площади вдоль рядной деревни Касепяэ в Йыгевамаа. Фестиваль Ряпушки непременно станет замечательным и долгожданным праздником, участвовать в котором нужно всей семьей, ведь лакомые блюда причудской кухни понравятся как маленьким, так и большим членам семьи!

Кулинары Причудья ждут вас! ФОТО: Тийт Грихин