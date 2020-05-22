Батарейная тюрьма вновь открыта для посетителей

По словам научного сотрудника и куратора Эстонского института исторической памяти Мартина Адреллера, в Батарейной крепости удалось добиться самого лучшего в Эстонии симбиоза здания и экспозиции. Проходя по коридорам и камерам бывшей тюрьмы, большая часть трагических событий 20 века, затронувших Эстонию, становится понятной.

«Если посещение зарубежных мест культуры в этом году осложнено, то стоит зайти в местные музеи. Выставочную площадь в Батарейной крепости нельзя считать легким развлечением, но глубокое впечатление от посещения этого места могло бы стать частью опыта каждого жителя Эстонии и гостя страны. Это место вырывает нас из мира за стеной и ставит на место предшественников. К рассказу о судьбе Эстонии и других европейских стран в бурном XX веке прилагаются различные интересные временные выставки, так что много нового будет там появляться вплоть до конца сезона в конце сентября», - сказал Мартин Андреллер.

На территории выставки в 1200 квадратных метров в восточном крыле здания в этом году представлены следующие новые части: международная выставка «Коммунизм и террор» в сотрудничестве с историками из Германии, Польши и Литвы; обзор истории Эстонии во Второй мировой войне и о совершенных тогда преступлениях против человечности; холокост в Эстонии через судьбы людей.

Выставка «Коммунизм и террор» доступна и в электронном варианте на эстонском и английском языках здесь.

До 7 июня выставка работает с пятницы по воскресенье, с 10 до 18:00. Далее с большой долей вероятности и по развитию ситуации со среды по воскресенье. Вся информация: www.patareiprison.org.

В Батарейной тюрьме коммунистический режим СССР (в Эстонии 1940-1941, 1944-1991) и режим нацистской Германии (в Эстонии в 1941-1944) содержал под идеологическим предлогом тысячи невинных людей. Только в 1945 году там было более 4000 политзаключенных. Последние политзаключенные находились в Батарее в конце 1980-х.