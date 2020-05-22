Страсти на футбольных полях: соперник грозился сломать ноги Константину Васильеву

Так, концовка поединка между столичной "Флорой" и тартуской "Таммекой" была омрачена выяснением отношений игроков соперничающих команд. Внимание зрителей привлек инцидент с участием Михкеля Ярвисте из «Таммеки» и выступающего за «Флору» Константина Васильнева.

На 90-й минуте матча у защитника «Таммеки» Кевина Алоэ свело ногу, поэтому вратарь команды решил выбросить мяч в аут, чтобы судья мог остановить поединок, а врачи команды - оказать игроку помощь. Согласно принципам «фэйр-плей», в подобной ситуации игрок «Флоры» должен был вернуть мяч сопернику, но решивший вводить мяч в игру из аута Константин Васильев сразу сказал игроку тартусцев, что не отдаст мяч. Молодой игрок «Таммеки» Михкель Ярвисте был возмущен подобным поступком Васильева и сказал, что сломает ему колени, чтобы тот больше не мог играть в футбол. Васильев был непреклонен и по-прежнему не собирался отдавать мяч. На что Ярвисте сказал: «Давай, посмотрим!»

Затем выяснять отношения с Васильевым попытался вратарь «Таммеки», но тренер тартусцев быстро успокоил своих подопечных и призвал продолжать игру.

В оставшееся игровое время был эпизод, когда Ярвисте, как показалось, попытался прыгнуть в ноги Васильеву, но тому удалось уйти от столкновения.

К настоящему моменту стороны конфликта помирились и принесли друг другу извинения. В то же время у них по-прежнему разное видение ситуации.

«В тот момент меня переполняли эмоции, поэтому я сказал глупость. Я принес Васильеву извинения. И хотя ситуация была неоднозначной, мне следовало держать себя в руках», - сказал Ярвисет Postimees.

Васильев в своем комментарии сообщил, что он сразу же сказал сопернику, что не будет возвращать мяч. «Это не первый случай в футболе, когда игроки поступают подобным образом. За исключением словесной перепалки, ничего ужасного не произошло. И как я уже сказал после матча — игра была интересной и боевой. Просто все хотели победить», - сказал он.

По словам Васильева, принцип «фэйр-плей» применяется в ситуациях, когда на поле возникает сложная ситуация или есть угроза травмы. «Тогда я без проблем отдам мяч. Если же говорить о судорогах… это футбол. Когда одна команда начинает играть быстрее, а другая не поспевает за ней, могут случаться судороги. Если во время боксерского поединка у одного из спортсменов возникают судороги, никто не останавливает бой», - считает Васильев.

«Если я выбиваю мяч в аут, а через 30 секунд соперник уже стоит на бровке и просит помощника судьи разрешить ему вернуться на поле, о каком «фэйр-плей» может быть речь? Соперник добьется своего, а время уже потеряно. Повторюсь: это было мое осознанное решение», - заявил футболист.

Что касается прозвучавших со стороны Ярвисте угроз, то Васильев не воспринял их всерьез. Подобные словесные перепалки являются обычным явлением на футбольном поле. «Парню эмоции ударили в голову. Когда люди говорят что-то на эмоциях, зачастую они так не думают на самом деле. Было бы совсем странно отдать мяч после таких слов», - сказал Васильев.

В ситуации с подкатом на последних минутах, по мнению Васильева, имел место обычный игровой эпизод, он не увидел в действиях Ярвисте злого умысла. «Жизнь продолжается. Все уже в прошлом», - подытожил он.

Глава пресс-службы Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт сказал, что, скорее всего, дисциплинарная комиссия не станет рассматривать данный эпизод, поскольку Ярвисте уже принес публичные извинения за свое поведение.

В связи с данным инцидентом по итогам сезона «Флоре» будет сложнее получить награду за соблюдение принципов «фэйр-плей».

«Просто это будет хорошим уроком для всех», - сазал Уйболехт.