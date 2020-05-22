Яан Пуусааг: условия KredEx просто грабительские

Предприниматель констатировал, что после первого квартала, который оказался для Krimelte лучшим за всю историю, их постигло очень резкое падение – заказы как будто отрезали ножом. Но на данный момент предприятие с международным охватом может похвастаться умеренным ростом и как минимум на эстонских заводах восстановился прошлогодний уровень.

- В странах, где вы работаете, можете ли вы привести какие-либо различия в кризисе?

- Великобритания и Франция – страны, которые жестко запретили коммерческую деятельность и спад оказался там намного более резким, однако Франция умудрилась даже сейчас показать довольно приличные продажи.

Российский рынок практически встал в апреле на пару недель, а сейчас мы смотрим, что положение такое, что успеть бы хотя бы сделать! Май покрыт на сто процентов. Мы же не знаем, как долго это продлится – будет ли через месяц так же или будет спад в строительном секторе, как прогнозируется.

- Означает ли это, что долгосрочных планов вы сейчас не строите?

- Естественно, мы строим долгосрочные планы, но делаем это осторожно.

- Какие сценарии восстановления вы сейчас проигрываете?

- Мы составили этот план в марте и проанализировали – тогда мы примерно так и планировали, что в апреле будет минус 50%, а в мае – 30%, а дальше может начать восстанавливаться. Но сейчас мы видим, что минус составляет 20% от объема прошлого года, что для нас относительно безопасно.

- Как коронакризис повлиял на вашу организацию труда?

- Большая часть деятельности ведь продолжается. Той, что связана с производством, становится меньше, но у остальных работы столько же. У продавцов не становится меньше работы от того, что предприятию есть меньше чего продать, ему же приходится работать столько же. Наибольшую проблему представляют сегменты, где невозможно было отправить людей на дистанционную работу, прежде всего в производственной деятельности.

Мы пытались изолировать рабочих как только возможно, но координаторы по продажам должный встречаться каждый день. Мы были обеспокоены, чтобы кто-то из них не заразился, поскольку были поставлены в очень тяжелое положение. Но до сих пор нам везло!

- Этот кризис вынудил предприятия снижать зарплаты, сокращать и просить помощи у Кассы по безработице. Как у вас с этим?

- Да, мы тоже через это прошли. Мы все-таки не знаем, насколько затянется этот марафон, и к этому надо быть готовым. Поскольку спад оборота составил у нас 30%, мы подали ходатайство и получили пособие. Думаю, этого не надо стыдиться.