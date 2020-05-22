Яан Пуусааг: условия KredEx просто грабительские

Собственник промышленного предприятия Krimelte Яан Пуусааг рассказал в передаче радио Kuku «Majandusruum», как проходит восстановление после кризиса, почему он считает вспомогательные меры KredEx в размере 1,5 млрд грабительскими и почему он не никому не советует личное поручительство.
Предприниматель констатировал, что после первого квартала, который оказался для Krimelte лучшим за всю историю, их постигло очень резкое падение – заказы как будто отрезали ножом. Но на данный момент предприятие с международным охватом может похвастаться умеренным ростом и как минимум на эстонских заводах восстановился прошлогодний уровень.
- В странах, где вы работаете, можете ли вы привести какие-либо различия в кризисе?
- Великобритания и Франция – страны, которые жестко запретили коммерческую деятельность и спад оказался там намного более резким, однако Франция умудрилась даже сейчас показать довольно приличные продажи.
Российский рынок практически встал в апреле на пару недель, а сейчас мы смотрим, что положение такое, что успеть бы хотя бы сделать! Май покрыт на сто процентов. Мы же не знаем, как долго это продлится – будет ли через месяц так же или будет спад в строительном секторе, как прогнозируется.
- Означает ли это, что долгосрочных планов вы сейчас не строите?
- Естественно, мы строим долгосрочные планы, но делаем это осторожно.
- Какие сценарии восстановления вы сейчас проигрываете?
- Мы составили этот план в марте и проанализировали – тогда мы примерно так и планировали, что в апреле будет минус 50%, а в мае – 30%, а дальше может начать восстанавливаться. Но сейчас мы видим, что минус составляет 20% от объема прошлого года, что для нас относительно безопасно.
- Как коронакризис повлиял на вашу организацию труда?
- Большая часть деятельности ведь продолжается. Той, что связана с производством, становится меньше, но у остальных работы столько же. У продавцов не становится меньше работы от того, что предприятию есть меньше чего продать, ему же приходится работать столько же. Наибольшую проблему представляют сегменты, где невозможно было отправить людей на дистанционную работу, прежде всего в производственной деятельности.
Мы пытались изолировать рабочих как только возможно, но координаторы по продажам должный встречаться каждый день. Мы были обеспокоены, чтобы кто-то из них не заразился, поскольку были поставлены в очень тяжелое положение. Но до сих пор нам везло!
- Этот кризис вынудил предприятия снижать зарплаты, сокращать и просить помощи у Кассы по безработице. Как у вас с этим?
- Да, мы тоже через это прошли. Мы все-таки не знаем, насколько затянется этот марафон, и к этому надо быть готовым. Поскольку спад оборота составил у нас 30%, мы подали ходатайство и получили пособие. Думаю, этого не надо стыдиться.
Эти призывы, которые прозвучали, что должно быть стыдно просить пособие… Во-первых, эти пособия даны предприятиям только на два месяца (срок продлен до трех. – прим. ред.) Поскольку действительно никто из нас не знает, как долго продлится этот кризис, не стоит никому указывать, кому подобает просить пособие, а кому нет.
- Вы были вынуждены сокращать и снижать зарплаты?
- Снижение зарплат на 30%, которое позволило нам претендовать на пособие, мы осуществили, но, к счастью, необходимости в сокращениях не было и пока мы продолжаем в полном составе.
- А, например, кредитная помощь от KredEx и поручительства – от них был прок?
- Нет, в них мы потребности не видим, по крайней мере, на тех условиях, которые предлагает KredEx. Это все-таки относительно жесткие условия, с высокими процентными ставками. Я сравню, что наши дочерние фирмы во Франции и Испании очень быстро и относительно без бюрократических проволочек получили кредит на оборот.
Например, во Франции сразу на год был выдан кредит на оборот в размере 500 000 евро без залога, под 0,25%, а в Испании – 500 000 евро на три года под 1,75%, тоже без залога. По сравнению с этим условия нашего KredEx относительно грабительские: 6% в месяц, да еще и ты должен поручиться лично.
Меры государственного финансового учреждения KredEx
- Кредит на оборот и инвестиционный кредит, на которые выделено, соответственно, 500 миллионов и 50 миллионов евро. Процентная ставка по кредиту, обеспеченному минимум наполовину, начинается от 4% годовых, в случае кредита, обеспеченного только поручительством собственника, - от 6% годовых. Необходимость залога зависит от степени риска проекта. При отсутствии прочих гарантий личное поручительство собственника составляет минимум половину суммы кредита, в общем случае не более 50 000 евро на поручителя.
- Поручительство для сектора гостиниц и общепита, турбюро и туроператоров и для предприятий с количеством работников менее 50, годовой оборот которых составляет менее 10 миллионов евро. Поручительство можно получить для нового кредита, процентная ставка по которому не может быть выше шестимесячного Еврибора (расчетная величина которого не меньше нуля).
- Залогом для индивидуальных предпринимателей является солидарное поручительство в объеме четверти кредита, гарантируемого поручительством KredEx. От требования личного поручительства в качестве залога можно отказаться при наличии другого залога, продажа которого принесла бы минимум половину суммы кредита или если выполнены все следующие условия, предприниматель начал коммерческую деятельность до 2015 года, доля собственного капитала в имуществе на начало года составляла минимум 30%; собственный капитал предпринимателя на начало года был суммарно выше, чем кредит, выдаваемый под поручительство KredEx.
- Tallink и Alexela – единственные ходатайствующие о кредите, который предлагается на проекты, важные для государства, и составляет от 10 миллионов евро на предпринимателя. Процентная ставка не может быть ниже 1% в год и выше 6%, необходимость залога по кредиту зависит от степени риска проекта.
- Предприятия, которые, быть может, пострадали больше, чем вы, говорили, что на процент они еще как-то закрывают глаза, но на личное поручительство пойти не могут. В какой ситуации вы могли бы дать личное поручительство?
- Один из принципов, который я усвоил как предприниматель, заключается в том, что личного поручительства я не даю. Какой бы маловероятным ни казалась реализация рисков. Это такое дело, что может сработать какой-нибудь закон Мерфи. А личным поручительством ты подвергаешь опасности все, что у тебя есть: и семью, и возможность нормально стартовать, если одна из возможностей окажется неудачной. Смысл предпринимательства с ограниченной ответственностью в том, что личного поручительства я не рекомендую никому.
- Если сравнивать с предыдущими кризисами, есть ли что-то сравнимое с ними?
- Отличается скорость развития кризиса и надежда, что все-таки удастся столь же быстро из него выйти. Если взглянуть на сферы, на которые кризис влияет больше всего, это гостиничное дело – они не составляют столь большой части экономики, чтобы повлечь за собой всех остальных. И прогнозы по вирусу сейчас такие, что допускают более оптимистичные прогнозы.
Если во время предшествующего кризиса удушение происходило в течение очень долгого времени – все падало и падало, и было обусловлено экономикой – то этот кризис не обусловлен экономикой, это совершенно внешний фактор. Но в итоге: кризис есть кризис, безработица растет, и признаки все похожи.
Ходатайствующие о пособии
- С начала апреля по середину мая в рамках кризисных мер KredEx было подано 132 отвечающих требованиям ходатайств о прямом кредите и 75 ходатайств о поручительстве. Ходатайств об экстренном прямом кредите было подано 132 общей суммой в 260 миллионов евро. В том числе два ходатайства на сумму 137 миллионов евро, которые рассматриваются как проекты государственной важности: ходатайство Tallink на 100 миллионов евро и ходатайство Alexela на 37 миллионов.
- Кредитных договоров до сих пор было заключено 22 на сумму 8,5 миллиона евро. Решения приняты по 57 ходатайствам, из них положительное решение принято по 41 на сумму 122 миллиона евро, из них 100 миллионов составляет кредит, выданный Tallink.
- По экстренным поручительствам KredEx поступило 75 ходатайств о кредите на сумму 77 миллионов евро. Договоров с ними заключено 52 на сумму 33 миллиона евро, при поручительстве KredEx на сумму 19 миллионов евро.
- В рамках обычных услуг KredEx подано 73 ходатайств о поручительстве и кредите, общей суммой в 21 миллион евро. Из них заключено 70 договоров о кредите на сумму 20 миллионов евро, при поручительстве KredEx на сумму 8 миллионов евро.
- По словам председателя правления KredEx Лехара Кютта, ожидается быстрый рост числа ходатайств и выданных кредитов.
- Если мы говорим о действиях правительства, то можно ли было что-то сделать быстрее или лучше?
- Поначалу казалось, что, ого, действовали так адекватно и быстро. Но чем дальше, тем меньше оставалось энтузиазма и, в конце концов, оказалось далеко не тем, что могло бы потребоваться предпринимателям. То, что пособие по зарплатам ввели быстро, - довольно хорошо. Думаю, что проблема с ликвидностью у предприятий – первая острая проблема, которую необходимо быстро решить. А теперь хотя бы этот пакет KredEx – он заставляет покачать головой. В таком виде он не сильно поможет, необходим гораздо более агрессивный и объемный пакет. Не надо так много раздумывать, получает ли кто-то несправедливо и заслуживает ли он этого. На самом деле, у государства есть ресурсы. И даже если кто-то получит несправедливо, эти средства все равно идут в экономику и оживляют ее, так что не надо так много страдать.
- Должно ли государство смелее брать кредиты?
- Абсолютно.
- Какие перемены кризис принес в вашу жизнь?
- Ты видишь, что не надо участвовать в собраниях и дела все равно будут сделаны. Потом чувствуешь, что ах, знаешь, что не хочется и выходить. Я знаю, что коллеги ходят в офис, если дома много детей, шум-гам и невозможно сосредоточиться. Мне удалось создать себе такую берлогу, и я чувствую себя прекрасно. Иногда натягиваешь спортивный костюм, идешь в лес, и все так эффективно, что я даже начал этим так наслаждаться, что лень куда-то выходить.
- А с точки зрения управления: сейчас же нельзя поехать в Испанию или Францию – это создает проблемы?
- Сейчас, к счастью, нет. Ты должен тесно общаться и ощущать, каков настрой. Каждую неделю руководители всех стран говорят, какова ситуация, как идет смягчение, какие приемы продаж используются. Это помогает сохранить позитивный настрой. Сейчас нет ощущения, что надо ехать на место, как папа Пеппи на остров – что я отправлюсь на место и буду править какое-то время, потому что потому я опять уеду надолго.
Ты систематически проходишься с коллегами по темам, причем чаще, чем когда ты лично ходишь по офису, так что деятельность становится более осмысленной.
- Глядя в будущее: были ли инвестиции, от которых вам пришлось отказаться?
- У нас запланированы инвестиции, о которых не очень хотелось бы говорить, чтобы не сглазить. Но мы ждем определенных решений от банков, так что не похоронили планов на будущее. Сидим в берлоге и ждем, когда пройдет буря.
Яан Пуусааг (51)
После нескольких попыток заниматься продажами вместе с другом Яанусом Паэвялья в 1994 году основал Krimelte.
Увлекается гольфом и теннисом, играет на трубе и барабанах.