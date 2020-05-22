ФОТО ⟩ В Англии по цене квартиры продается роскошная недвижимость. Но есть одно но

Цена за огромный 33-комнатный особняк под названием Troy House кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Снаружи дом выглядит очень прилично, но о том, что творится внутри, этого не скажешь, пишет mirror.co.uk.

Внутри особняк в ужасном состоянии. ФОТО: auctions.allsop.co.uk

История усадьбы, занимающей территорию в 2,4 гектара, восходит к XVII веку. Здание долгое время принадлежало дворянской семье Бофор. В ХХ веке в имении работала школа, но с 1980-х годов здание пустует.

Новому собственнику предстоят огромные расходы на реставрацию. ФОТО: auctions.allsop.co.uk

Последние сорок лет оказали на состояние здания серьезное влияние. Исчезли ценные детали интерьера, стены были разбиты на куски, а полы прогнили. Нынешний хозяин поместья не имеет средств, чтобы привести здание в порядок.

Простоявшее сорок лет пустым здание непригодно для жизни. ФОТО: auctions.allsop.co.uk

Хотя поместье можно купить по довольно доступной цене, необходимо учитывать, что для его восстановления потребуется очень толстый кошелек.