Пт, 22.05.2020
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  • В Англии по цене квартиры продается роскошная недвижимость. Но есть одно но

ФОТО ⟩ В Англии по цене квартиры продается роскошная недвижимость. Но есть одно но

Troy House nimeline mõis.

ФОТО: auctions.allsop.co.uk

В английском графстве Глостершир уходит с молотка по очень разумной стартовой цене большой особняк, почти замок. По словам организаторов аукциона, продажная цена усадьбы составит 200–250 тысяч британских фунтов, или 223–279 тысяч евро, передает Kodustiil.

Цена за огромный 33-комнатный особняк под названием Troy House кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Снаружи дом выглядит очень прилично, но о том, что творится внутри, этого не скажешь, пишет mirror.co.uk. 

Внутри особняк в ужасном состоянии.

ФОТО: auctions.allsop.co.uk

История усадьбы, занимающей территорию в 2,4 гектара, восходит к XVII веку. Здание долгое время принадлежало дворянской семье Бофор. В ХХ веке в имении работала школа, но с 1980-х годов здание пустует.

Новому собственнику предстоят огромные расходы на реставрацию.

ФОТО: auctions.allsop.co.uk

Последние сорок лет оказали на состояние здания серьезное влияние. Исчезли ценные детали интерьера, стены были разбиты на куски, а полы прогнили. Нынешний хозяин поместья не имеет средств, чтобы привести здание в порядок.

Простоявшее сорок лет пустым здание непригодно для жизни.

ФОТО: auctions.allsop.co.uk

Хотя поместье можно купить по довольно доступной цене, необходимо учитывать, что для его восстановления потребуется очень толстый кошелек.

По словам Ричарда Адамсона, организатора усадебного аукциона, этот дом вызвал большой интерес. «Всего за одну неделю я получил более ста запросов», - говорит он. С условиями аукциона можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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