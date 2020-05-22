Коронавирус в России: вакцину неофициально испытали на людях

Некоторые регионы уже достигли показателей для третьего этапа снятия ограничений

Ряд российских регионов уже достиг показателей, которые были установлены для третьего этапа снятия введенных из-за коронавируса ограничений, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований. Для третьего этапа – это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли», - сказала она.

Она добавила, что ряд субъектов достигает показателей, необходимых для перехода на третий этап, также по показателю свободных коек в медучреждениях. Регионы, о которых идет речь, она не перечислила.

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), которые разрабатывают векторную вакцину от Covid-19, испытали ее на себе, и опыт оказался успешным. Об этом Интерфаксу рассказал директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Сколько человек ввели себе вакцину, он не уточнил. По его словам, речь идет о широком круге сотрудников центра - это разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

После введения вакцины побочных эффектов у них не было, добавил Гинцбург: «Все живы, здоровы и радуются».

Официально вакцина пока находится в финальной стадии доклинических испытаний и проверяется на приматах, поэтому ученые ввели себе вакцину самостоятельно, больше для защиты от коронавируса, чем для исследований, отметил он.

Официальные испытания вакцины на добровольцах в центре надеются начать в ближайшее время. НИЦЭМ отправит запрос на проведение клинических испытаний, как только появятся данные тестов на приматах.

Гинцбург допустил, что клинические испытания могут пройти в рекордно короткие сроки и завершиться уже к началу осени.

Как рассказал Гинцбург, речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус выполняет функцию “контейнера”, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки коронавируса («короны», благодаря которой коронавирус и получил это название) и «познакомить» таким образом с ним иммунную систему. Такие вакцины называются векторными.

Малый и средний бизнес назвал свое положение катастрофой

Более половины (53%) представителей малого и среднего бизнеса в России описали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые приводит РБК.

62,2% опрошенных оценили шансы на выживание свои предприятий в 50% или ниже. В том, что их компания продолжит работу, полностью уверены только 13,4% опрошенных.

35,7% респондентов заявили, что работа их предприятий по-прежнему остановлена, 32% опрошенных заявили, что частично возобновили деятельность.

Действия федеральных властей по поддержке бизнеса в условиях коронавируса положительно воспринимают 6,6% опрошенных, скорее положительно - 21,2%, отрицательно - 55,1%.

Среди главных проблем, с которыми столкнулся бизнес, 52,4% опрошенных перечислили невозможность платить зарплаты сотрудникам и налоги. 42,8% также заявили о сложностях с оплатой аренды.