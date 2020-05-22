Предполагаемая жертва нападения сама оказалась на скамье подсудимых

Мари-Лийс Клейн 2 сентября прошлого года пришла в полицию и рассказала, что около полуночи возвращалась домой из творческого городка Аппаратный завод, когда один молодой человек на улице Тяхе спросил у нее закурить. Когда выяснилось, что у девушки нет сигарет, незнакомец ударил ее кулаком в лицо. Об этом инциденте Клейн рассказала в сентябре прошлого года и Tartu Postimees.

Нападение или падение?

На вчерашнем судебном заседании выяснилось, что расследование, в котором Клейн фигурировала в качестве потерпевшей, было завершено менее чем за неделю. Следственная группа установила, что нападения вовсе не было. Тогда возник вопрос, как на лице молодой женщины возникли повреждения.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм показала кадры с камеры видеонаблюдения военной академии, на которых видно, что Мари-Лийс Клейн в состоянии очевидного алкогольного опьянения падает с велосипеда на левую сторону. Травмы на лице тоже находятся именно на левой стороне. Прокуратура считает, что дама получила травмы при падении. Также судебный врач подтвердил, что травмы могли возникнуть в результате удара тупым предметом или падения на асфальт. В зале суда Клейн не признала себя виновной в даче ложных показаний.

События начались 1 сентября прошлого года, когда в Аппаратном заводе были проводы двух коллег Клейн, там употребляли и алкоголь. Вчера в суде Клейн сказала, что выпила пять порций пива, Jägermeister и пунш. Также она сказала, что именно алкогольное опьянение стало одной из причин, почему она пришла в полицию только на следующий день, а не сразу.

Несколько версий

Дело делают путанным различные показания Клейн сразу после нападения и вчера в зале суда.

В полиции Клейн утверждала, что нападавшим был остановивший ее мужчина, а в суде она сказала, что кулаки пустил в ход стоявший рядом с остановившим ее человеком другой мужчина.

Клейн объяснила, что путанные воспоминания связаны с ночными кошмарами о случившемся, которые она до сих пор видит.

Также она ни слова не сказала полицейским о своем падении с велосипеда, поскольку, как утверждается, об этом не помнила. Также Клейн сказала, что ехала домой на велосипеде, но на записи камеры видно, что после падения она везла велосипед рядом с собой. Нападения камера не зафиксировала. По оценке Тамм, недостоверными показания Клейн делает и избирательная память. Также она была согласна пойти на согласительное производство, но это отклонил суд.

«Я просто хотела, чтобы все это закончилось. Этот процесс такой долгий и утомительный», - объяснила Мари-Лийс Клейн.