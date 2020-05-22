Искусственный интеллект повышает изобретательность и увеличивает продуктивность работников

«Нынешняя ситуация является новой для всех компаний, независимо от их размера, сферы деятельности или местоположения. Предстоящие месяцы и годы станут поворотным моментом для большинства компаний в адаптации к пандемии и ее последствиям. Искусственный интеллект лежит в основе цифрового будущего, и мы считаем, что ИИ продолжит играть важную роль в эти трудные времена, чтобы помочь компаниям стать более гибкими и конкурентоспособными. Главный потенциал искусственного интеллекта заключается в использовании этой технологии для дополнения человеческой изобретательности, поэтому важно продолжать уделять внимание как развитию человеческих навыков, так и внедрению новых цифровых технологий», - сказала Ингрид Тоонекург, глава Microsoft Estonia.

Основные результаты исследования:

Компании, которые достаточно длительное время работали с ИИ, оказались в выигрыше. 84,4% топ-менеджеров таких компаний сообщили об увеличении коммерческой стоимости предприятий по сравнению с 56% топ-менеджеров, представляющих компании, которые находятся на ранних стадиях применения решений на основе искусственного интеллекта.

84,7% старших руководителей и 62,1% сотрудников, представляющих компании, которые долгое время использовали ИИ, заявили, что они чувствуют себя «сотрудниками дополненной реальности», потому что ИИ участвует в их повседневной работе начиная от простых задач до принятия сложных решений.

Большинство компаний (80,6%), управляемых с участием искусственного интеллекта, выигрывают от оптимизации процессов. Кроме того, их сотрудники охотнее самостоятельно используют искусственный интеллект для решения поставленных перед ними задач.

56,7% сотрудников, представляющих компании, которые долгое время использовали ИИ, заявили, что ИИ помогает им разрабатывать новые продукты и услуги. Об этом заявили только 28,1% респондентов из организаций на начальных этапах использования искусственного интеллекта.

Почти все компании (93,9%), в управлении которых участвует ИИ, подтверждают, что они вкладывают в дополнительное обучение сотрудников или планируют сделать это в ближайшем будущем. Эти компании развивают различные навыки своих сотрудников: от анализа данных до коммуникации.

По словам эксперта в области искусственного интеллекта и основатель Exponential View Азима Азара, «в новой ситуации компаниям необходима человеческая изобретательность, чтобы возобновить свою деятельность. Инновационные и гибкие организации лучше готовы к выстраиванию новых отношений с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами. Согласно исследованию, компании, которые используют искусственный интеллект в своем управлении, находятся в лучшем положении, потому что они больше вкладывают в разностороннее обучение людей и больше внимания уделяют тому, как усилить своих сотрудников использованием новых технологий».