Анализ передвижения жителей Эстонии: люди по-прежнему выходят из дома с осторожностью

Анализ передвижения населения от Elisa показал, что на прошлой неделе число сидевших дома людей сократилось, но жители нашей страны по-прежнему выходят куда-либо с осторожностью. В последнюю неделю чрезвычайного положения 65% жителей Эстонии предпочитали оставаться дома, что на 4% меньше по сравнению с данными на конец апреля и начало мая.

«Статистика последних дней указывает на то, что экономика возвращается в нормальное русло и люди возобновляют свое обычное передвижение. Все мы с нетерпением ждали этого момента. Хочется верить, что все более теплая весенняя погода будет способствовать проведению досуга на свежем воздухе, а не в помещениях», - отметила менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн.

На прошлой неделе больше всего времени проводили дома жители Хийуского уезда, а меньше всего – вновь жители Выруского уезда.

Где люди больше всего сидят дома:

Хийуский уезд – 73% (78%)

Ярваский уезд – 72% (75%)

Ида-Вируский уезд – 72% (75%)

Саареский уезд – 70% (75%)

Валгаский уезд – 67% (71%)

Этот показатель означает долю жителей, проводящих дома более 70% времени. В скобках приведены показатели за период 27.04-3.05.2020.

Майлийз Плооманн является активным сторонником скорейшего перезапуска экономики и призывает предпринимателей в свете завершившегося чрезвычайного положения обдумать организацию труда. «Сейчас самое время реорганизовать труд своего персонала, внеся все необходимые изменения для как можно более бесперебойного продолжения работы в случае прихода второй волны заболеваний с соответствующими ограничениями. К этой задаче следует отнестись разумно, извлекая полезные уроки из событий последних месяцев для придания бизнесу большей гибкости и его модернизации», - пояснила Плооманн.

Уникальный анализ передвижения был разработан на базе искусственного интеллекта в сотрудничестве со специалистами по обработке массивов данных из MindTitan. Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от полученных результатов. Elisa уже три года занимается различными аспектами искусственного интеллекта.

«Недавний кризис научил нас тому, что на качественных универсальных фундаментах можно возводить очень разные здания – именно такие, которые нужны в той или иной конкретной ситуации. Шаблоны, разработанные для стандартного анализа сети Elisa, были быстро приспособлены под новые приоритеты чрезвычайного положения. Благодаря этому мы смогли предоставлять важные данные тем, кто должен был принимать срочные решения в это трудное время – как в органах власти, так и в частном секторе», - рассказала менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам.

Исполнительный директор MindTitan Кристьян Янсонс сказал, что анализ передвижения является отличным примером применения массивов данных для принятия решений на основании актуальных фактов. Это также хороший пример того, как внедрившие сквозные решения искусственного интеллекта компании способны использовать один шаблон искусственного интеллекта как ценный компонент при разработке ряда новых систем.