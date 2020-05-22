Цены на газ в Европе упали вслед за нефтяными

На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров: за сутки цена снизилась на $10.

Аналитики "ВТБ Капитал" отмечают, что нынешние цены на газ в Европе намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром". По их словам, такая низкая цена на газ не может держаться долго и может быть обусловлена временными техническими нюансами вроде продажи газа трейдерами из-за невозможности найти хранение или платить за него слишком большую цену.

Кроме того, игроки газового рынка помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% газа в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. "Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", - отмечают специалисты. Если ситуация сохранится, это может привести к слабым финансовым результатам "Газпрома" во втором квартале 2020 года и снижению его финансового прогноза в краткосрочной перспективе.

По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы, плюс таможенная пошлина в 30%.