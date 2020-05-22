Цены на газ в Европе упали вслед за нефтяными

Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров. Как отмечает "Интерфакс", в России газ стоит столько лишь в Ямало-Ненецком автономном округе ( $36,8 за тысячу кубов). Это фактически цена "на скважине".
На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров: за сутки цена снизилась на $10.
Аналитики "ВТБ Капитал" отмечают, что нынешние цены на газ в Европе намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром". По их словам, такая низкая цена на газ не может держаться долго и может быть обусловлена временными техническими нюансами вроде продажи газа трейдерами из-за невозможности найти хранение или платить за него слишком большую цену.
Кроме того, игроки газового рынка помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% газа в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. "Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", - отмечают специалисты. Если ситуация сохранится, это может привести к слабым финансовым результатам "Газпрома" во втором квартале 2020 года и снижению его финансового прогноза в краткосрочной перспективе.
По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы, плюс таможенная пошлина в 30%.
По данным февральской презентации "Газпрома", 57% его экспортного портфеля уже индексировано по цене хабов. Однако благодаря настройкам портфеля контрактов концерну в прошлом году удалось продавать газ дороже спотовых индексов "на месяц вперед" на $35 за тысячу кубометров и на $47 выше контрактов "на день вперед". В марте "Газпром" продавал газ за пределы страны в среднем по $125 за тысячу кубометров при средней котировке $98. При этом поток излишков сжиженного природного газа, направленный на европейский рынок, растет в условиях падения глобального спроса из-за коронавируса. Объем поставок на терминалы ЕС в мае может выйти на второе место в истории после зафиксированного в ноябре 2019 года. За 20 дней мая рост поставок на терминалы Бельгии увеличился на 84%, Франции - на 29%.