Урмас Рейнсалу: выход США из Договора по открытому небу вызван действиями России

«Выход США из договора вызван неоднократными нарушениями договора со стороны России, например, ограничениями на наблюдательные полеты в Калининграде, а также поблизости к оккупированной территории Грузии. Шаг США полностью понятен», - заявил в пятницу Рейнсалу, отметив, что реакция США на российские нарушения была такой же, как и в связи с договором ДРСМД в прошлом году.