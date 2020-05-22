Урмас Рейнсалу: выход США из Договора по открытому небу вызван действиями России

По оценке министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, решение США выйти из Договора по открытому небу является понятным с учетом нарушений договора со стороны России, передает Rus.ERR.
«Выход США из договора вызван неоднократными нарушениями договора со стороны России, например, ограничениями на наблюдательные полеты в Калининграде, а также поблизости к оккупированной территории Грузии. Шаг США полностью понятен», - заявил в пятницу Рейнсалу, отметив, что реакция США на российские нарушения была такой же, как и в связи с договором ДРСМД в прошлом году.
«Выход США из договора вступит в силу в течение шести месяцев после уведомления. Если Россия в этот период откажется от нарушения договора, США еще могут изменить свое решение», - сказал Урмас Рейнсалу, призвав Россию серьезно отнестись к поднятым США проблемам и решить их немедленно или как минимум в течение ближайших шести месяцев.