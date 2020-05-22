Волна краж в Эстонии: полиция призывает к бдительности и ищет светлый фургон с иностранными номерами

Полицейские в связи с кражей GPS-устройств из сельскохозяйственных машин просят быть бдительнее тем сельскохозяйственным предприятиям и другим, кто использует соответствующие устройства. В случае камер видеонаблюдения полиция рекомендует владельцем перепроверить, чтобы устройства смотрели в правильном направлении и были в рабочем состоянии.
Вчера в полицию сообщили о пяти сельхозмашинах в Рапламаа и Ярвамаа, из которых в течение ночи были украдены GPS-устройства на тысячи евро. По словам главы криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильса Семпельсона, первый случай кражи GPS-устройств произошел в Рапламаа в деревне Паэ, где устройства украли из двух тракторов. Кражей был нанесен ущерб в почти 35 000 евро. «В тот же день нам поступило еще три сообщения о подобных инцидентах в Ярвмаа. Один из них произошел в деревне Кядва, другой — в Йыэкюла и третий — в деревне Сонни», - сказал Семпельсон.
По его словам, для выяснения обстоятельств случившегося начато производство. «На дороге Рапла-Юуру позавчера вечером был замечен светлый фургон Volkswagen Transporter с иностранными номерными знаками, который может быть связан с кражей в деревне Паэ», - говорит Семпельсон.
Всех, у кого есть информация об этом автомобиле или других автомобилях с иностранными номера, или тех, кто вчера по этом участку дороги проезжал и в автомобиле установлен видеорегистратор, полиция просит связаться с ними по телефону 5099676 или электронной почте arvi.laak@politsei.ee.
Тех, у кого на территории предприятия установлены камеры и в их поле зрения попали подозрительные передвижения, автомобили или люди, Семпельсон просит также связаться с полицией. Любой подобный источник информации необходим для расследования, чтобы добраться до подозреваемых.
«Владельцам предприятий рекомендуют для защиты своего имущества GPS-антенны, экраны и другие ценные предметы при возможности на ночь убирать из машин или, как минимум, с видных мест. А сами машины при возможности следует парковать в безопасные, находящиеся по охранной места или закрытые гаражи», - добавил Семпельсон. О кражах следует сразу сообщать в полицию по номеру 112.