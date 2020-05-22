Волна краж в Эстонии: полиция призывает к бдительности и ищет светлый фургон с иностранными номерами

Вчера в полицию сообщили о пяти сельхозмашинах в Рапламаа и Ярвамаа, из которых в течение ночи были украдены GPS-устройства на тысячи евро. По словам главы криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильса Семпельсона, первый случай кражи GPS-устройств произошел в Рапламаа в деревне Паэ, где устройства украли из двух тракторов. Кражей был нанесен ущерб в почти 35 000 евро. «В тот же день нам поступило еще три сообщения о подобных инцидентах в Ярвмаа. Один из них произошел в деревне Кядва, другой — в Йыэкюла и третий — в деревне Сонни», - сказал Семпельсон.

По его словам, для выяснения обстоятельств случившегося начато производство. «На дороге Рапла-Юуру позавчера вечером был замечен светлый фургон Volkswagen Transporter с иностранными номерными знаками, который может быть связан с кражей в деревне Паэ», - говорит Семпельсон.

Всех, у кого есть информация об этом автомобиле или других автомобилях с иностранными номера, или тех, кто вчера по этом участку дороги проезжал и в автомобиле установлен видеорегистратор, полиция просит связаться с ними по телефону 5099676 или электронной почте arvi.laak@politsei.ee.

Тех, у кого на территории предприятия установлены камеры и в их поле зрения попали подозрительные передвижения, автомобили или люди, Семпельсон просит также связаться с полицией. Любой подобный источник информации необходим для расследования, чтобы добраться до подозреваемых.