Уткин – фанатам «Локомотива»: "Вы с Сёминым разрушаете клуб"

Вы говорите: "Неправильно расстались". Как можно расстаться правильно с человеком, который не хочет уходить? Настанет момент, когда нужно будет вывести его под руки. Вы вспоминаете Фергюсона. Он подчинил себя интересам клуба, а Сёмин подчиняет клуб своим интересам. Это совершенно очевидно, и так оно и есть. Просто вы считаете это правильным. Очень хорошо, пусть будет так. Мне не менее интересно наблюдать за тем, как вы своими руками уничтожаете клуб, за который думаете, что болеете. Вы останетесь без этого клуба, со своими воспоминаниями. Вы не Сёмина защищаете, вы хотите в детство. Вы хотите, чтобы ничего не менялось, потому что вроде бы было неплохо. Вы говорите: «А вот трофеи». Говорите это по итогам полностью проигранного сезона. Вы говорите: «А вот Лига чемпионов». Забывая, что это работа очень большого количества людей. Ну, пожалуйста, говорите. Я с большим интересом буду наблюдать за тем, как «Локомотив» уничтожается вашими же руками. Я такого еще никогда не видел. Это не доставляет мне удовольствия, нет. Но интерес, понимаете. Я же журналист», — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.