Фото: вертикальная связь с природой в интересном проекте

Частный дом Sky House построен посреди многочисленных небоскребов, расположенных близко друг к другу, поэтому при его проектировании архитекторы столкнулись с рядом трудностей в создании открытого и воздушного пространства, как того хотел клиент.

ФОТО: hqroom.ru

Заказчик любит наслаждаться внутренним миром и спокойствием, поэтому архитектурный план должен был способствовать глубокой вертикальной и горизонтальной связи между человеком и человеком, а также между человеком и природой в рамках этого проекта. Для этого природные элементы были вставлены в каждый уголок жилого пространства.

ФОТО: hqroom.ru

Без вмешательства в земельный участок или намерения создавать ненужные комнаты дом разделили пополам. Первая половина посвящена солнцу, ветру, воде и деревьям или просто пустым пространствам, а вторая половина представлена для семейной деятельности с минимальным количеством служебных помещений. Не имея возможности открыть дом ни с одной из сторон, архитекторы создали вертикальную связь между домом и небом. Такой подход позволил пространствам получать связь с природой опосредованно, подарил возможность чувствовать изменения погоды и движение дневного света.