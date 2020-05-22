Несколько популярных кафе и ресторанов закрылись навсегда

Ресторан Jop, который четыре года принимал гостей на улице Лутсу в Тарту и который завоевал несколько наград в рамках месяца ресторанов «Maitsev Tartu», сообщил, что из-за коронакризиса закрывает свои двери. В этом Jop не одинок, пишет Tartu Postimees.
Всего год на улице Рюйтли в Тарту успело проработать заведение общественного питания Forrest, которому также пришлось закрыться из-за непрстых времен. В центре культуры Genialistide klubi нет больше столовой Göök, менее года в Aparaaditehas успело проработать веганское кафе Fresko. Пришел конец заведению Umb Roht на улице Юликооли: в соцсетях появилась информация, что на том же месте откроется ресторан Pepe’s, предлагающий блюда итальянской и американской кухни.
Сложный сезон
По словам члена правления Forrest Мартти Ыйгуса, коронавирус особенно сильно ударил по заведениям общественного питания, которому и так предшествовал мертвый сезон. Ыйгус объяснил, что с января по март в мире общепита и развлечений сложное время, так как люди реже выходят на улицу. После такого затишья случилось чрезвычайное положение, которое подкосило множество кафе и ресторанов.
Ыйгус полагает, что в сфере общепита выживут только фанаты своего дела, занимающиеся этим бизнесом очень давно. По его словам, Forrest мог получить госпомощь за счет кредита Kredex, но один из крупнейших инвесторов предприятия не одобрил такой шаг. В мертвый сезон в Forrest работало почти 30 человек, половина из них сейчас получают компенсацию от Кассы страхования от безработицы.
По словам руководителя Кассы страхования от безработицы в Тартумаа Яне Вяли, работодатель должен оповещать Кассу страхования от безработицы о коллективных сокращениях. По словам Вяли, начиная с 16 марта в Тартумаа о коллективных сокращениях оповестили два предприятия, связанные с питанием. В первой фирме сократили — восемь, а во второй — девять человек. Но это не отражает всей действительности, так как зачастую люди работают в кафе на основании договора поручения.
По словам руководителя и аналитика Информационного агентства по заработной плате Кадри Сеэдер, во время кризиса зарплаты в сфере обслуживания снизились, опрос работодателей говорит о том, что нагрузка и основная зарплата уменьшились в секторах общественного питания, туризма и гостиниц. По оценке Сеэдера, сокращения могут привести к ситуации, что у работников сферы обслуживания, которые получают помощь от Кассы страхования от безработицы, не будет мотивации в течение полугода искать новое рабочее место, ведь за свой труд они получат примерно столько же, сколько денег выделяет государство.
Цветущий рынок труда увял
Яне Вяли с этим не согласна: «Если посмотреть на показатели занятости в Тартумаа, то нет причины полагать, что люди не пойдут на работу из-за пособия». По словам Вяли, наоборот многие жалуются, что выплачиваемые Кассой страхования от безработицы суммы слишком малы, людям не нравится сводить концы с концами и жить исключительно на пособие.
«Если человек все-таки решает, что полгода не хочет ходить на работу, он должен быть уверен, что по прошествии этого времени ее в принципе найдет. То время, когда человек мог легко и быстро найти подходящую работу, прошло», - отметила Вяли, добавив, что получение пособия от Кассы страхования от безработицы сопровождается обязанностью активно искать работу.
Город хочет ослабить ограничения для заведений общепита
Тартуская горуправа направила премьер-министру обращение, в котором предлагает ослабить ограничения для заведений общепита, которые касаются времени работы и продажи алкоголя. В своем письме они обращают внимание на исходящий от этих ограничений ущерб экономике.
Постановлением правительства от 16 мая были сохранены ограничения на время работы и продажу алкоголя в кафе и ресторанах, согласно которым все они должны быть закрыты для посетителей к 22:00.
Тартуские предприятия общественного питания обратились в горуправу, чтобы ходатайствовать об изменении действующих ограничений, чтобы с 1 июня можно было работать и продавать алкоголь до полуночи.
«Мы считаем, что после окончания чрезвычайного положения такие масштабные ограничения на деятельность заведений общественного питания не обоснованы и могут привести к закрытию или банкротству многих фирм», - сказал мэр Тарту Урмас Клаас.