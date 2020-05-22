Несколько популярных кафе и ресторанов закрылись навсегда

Forrest проработал на улице Рюйтли всего год. ФОТО: Kristjan Teedema

Всего год на улице Рюйтли в Тарту успело проработать заведение общественного питания Forrest, которому также пришлось закрыться из-за непрстых времен. В центре культуры Genialistide klubi нет больше столовой Göök, менее года в Aparaaditehas успело проработать веганское кафе Fresko. Пришел конец заведению Umb Roht на улице Юликооли: в соцсетях появилась информация, что на том же месте откроется ресторан Pepe’s, предлагающий блюда итальянской и американской кухни.

Сложный сезон

По словам члена правления Forrest Мартти Ыйгуса, коронавирус особенно сильно ударил по заведениям общественного питания, которому и так предшествовал мертвый сезон. Ыйгус объяснил, что с января по март в мире общепита и развлечений сложное время, так как люди реже выходят на улицу. После такого затишья случилось чрезвычайное положение, которое подкосило множество кафе и ресторанов.

Ыйгус полагает, что в сфере общепита выживут только фанаты своего дела, занимающиеся этим бизнесом очень давно. По его словам, Forrest мог получить госпомощь за счет кредита Kredex, но один из крупнейших инвесторов предприятия не одобрил такой шаг. В мертвый сезон в Forrest работало почти 30 человек, половина из них сейчас получают компенсацию от Кассы страхования от безработицы.

По словам руководителя Кассы страхования от безработицы в Тартумаа Яне Вяли, работодатель должен оповещать Кассу страхования от безработицы о коллективных сокращениях. По словам Вяли, начиная с 16 марта в Тартумаа о коллективных сокращениях оповестили два предприятия, связанные с питанием. В первой фирме сократили — восемь, а во второй — девять человек. Но это не отражает всей действительности, так как зачастую люди работают в кафе на основании договора поручения.

По словам руководителя и аналитика Информационного агентства по заработной плате Кадри Сеэдер, во время кризиса зарплаты в сфере обслуживания снизились, опрос работодателей говорит о том, что нагрузка и основная зарплата уменьшились в секторах общественного питания, туризма и гостиниц. По оценке Сеэдера, сокращения могут привести к ситуации, что у работников сферы обслуживания, которые получают помощь от Кассы страхования от безработицы, не будет мотивации в течение полугода искать новое рабочее место, ведь за свой труд они получат примерно столько же, сколько денег выделяет государство.

Цветущий рынок труда увял

Яне Вяли с этим не согласна: «Если посмотреть на показатели занятости в Тартумаа, то нет причины полагать, что люди не пойдут на работу из-за пособия». По словам Вяли, наоборот многие жалуются, что выплачиваемые Кассой страхования от безработицы суммы слишком малы, людям не нравится сводить концы с концами и жить исключительно на пособие.

«Если человек все-таки решает, что полгода не хочет ходить на работу, он должен быть уверен, что по прошествии этого времени ее в принципе найдет. То время, когда человек мог легко и быстро найти подходящую работу, прошло», - отметила Вяли, добавив, что получение пособия от Кассы страхования от безработицы сопровождается обязанностью активно искать работу.