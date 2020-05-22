Коронaкризис поставил крест на строительстве спортивного центра в Ыйсмяэ

С 2011 года здесь стояло пустующее здание школы, которое с печальным постоянством разорялось и поджигалось вандалами. К 2013 году воры растащили систему электроснабжения. Поскольку электричества не стало, оказалось технически невозможно поставить здание под охрану. В результате кражи со взломом и поджоги стали там обыденным явлением. Когда над Ыйсмяэ в очередной раз поднималось большое черное облако дыма, не нужно было долго гадать о его происхождении. Иногда спасателям приходилось тушить бывшую школу по три раза в один день.

В 2015 году было окончательно принято решение снести здание, и с тех пор на его месте находился пустырь, пока в начале 2019 года Департамент городского имущества не заключил договор о праве застройки с Tallinna Spordibaasid OÜ, которое обязалось возвести на участке прибрежный спортивный зал.

В прошлом году, непосредственно перед выборами, с большой помпой был заложен краеугольный камень спортивного сооружения. На церемонии присутствовала почти вся городская управа. Однако после этого строительная площадка опустела.

По информации Postimees, у застройщика возникли проблемы с финансированием. А именно, оказалось, что строительство спортивного зала вовсе не такая блестящая бизнес-идея, чтобы банки наперегонки стремились выдать под нее заем. Таким образом, весь 2019 год был потрачен на приведение бизнес-плана в приемлемый для финансовых учреждений вид.

К началу этого года был разработан новый амбициозный бизнес-план. Но затем началась пандемия коронавируса, которая перечеркнула и новые начинания. Те идеи, которые предполагалось реализовать в проекте спортивного центра, просто потеряли смысл во время кризиса.

Таким образом, на строительной площадке по сей день остается несколько бытовок, котлованов и большие кучи гравия. Окрестные жители жалуются на некрасивый вид из окна и опасаются, что на их машины могут упасть кое-как установленные строительные заборы.

«В районную управу поступило много жалоб на этот объект. Понятно, что на нынешнем этапе строительства недвижимость не выглядит красивой. Люди также спрашивают, почему бы на этом месте не могло быть парковки, например», - сказал Андре Ханимяги, старейшина района Хааберсти.

Он также выразил надежду, что в скором времени сможет сообщить новости об этом участке земли, будь они плохие или хорошие, потому что в дальнейшем город не намерен долго терпеть происходящее там в нынешнем виде.

Заместитель мэра Эха Вырк совсем недавно встречалась с представителями застройщика спортивного зала и признала, что на этот раз коронакризис нанес болезненный удар по популяризации спорта. «Застройщик должен найти решение как начать строительство, если же этого не произойдет, мы будем вынуждены расторгнуть договор. Но изначально мы настроены оптимистично и ищем пути выхода из этой ситуации», - сказала Вырк.

Она объяснила, что речь идет о договоре на право застройки, по которому город предоставляет землю, а частная компания предлагает со своей стороны идею и средства на ее реализацию.

«Сама идея очень хороша, и такое учреждение было бы там очень кстати. Это зал для игр с мячом, совмещенный с хостелом, предназначенным для спортсменов, которым нужно место для тренировок с проживанием. Например, для организации спортивных лагерей, которые важны как для любителей, так и для профессионалов», - сказала заместитель мэра.