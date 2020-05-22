Фото и видео ⟩ Люди в недоумении: в Таллинне дымится рекламный щит, что происходит?

На дымящемся билборде расположена реклама Rademar, которая гласит: «Пар из ушей? Иди побегай» («Kui toss välja, mine jooksma»).

Дымящаяся реклама привлекла внимание и полицейского патруля, который приехал на место изучить ситуацию, но обнаружил, что источником дыма является установленный под рекламой генератор дыма.

Компания Rademar объяснила, что сегодня до 21 часа в Эстонии возле аэропорта на наружной рекламной площади будет использоваться дымящееся рекламное решение, целью которого является подтолкнуть людей к здоровому образу жизни.

По словам фирмы, многие жители Эстонии находятся в стрессе, который вызван напряженной работой, плохой атмосферой дома, а также, например, переживаниями за свое здоровье и здоровье близких. А стресс приводит к депрессии, которую, по данным ВОЗ, испытывают в течение жизни 15-20 процентов людей. Среди причин смерти молодых людей суицид находится на втором месте и 50 процентов из самоубийств обусловлены депрессией.

Уже сейчас депрессия среди заболеваний, приводящих к инвалидности и потери трудоспособности, находится на третьем месте, но, согласно прогнозам, к 2030 году она поднимется на первое место.

Часто для снятия стресса используют неверные методы, хотя на самом деле самыми здоровыми мерами являются спорт и движение.

Магазин спортивных товаров Rademar на прошлой неделе запустил кампанию #stressistdressi, в рамках которой указывается проблема и людей призывают заниматься спортом для борьбы со стрессом.