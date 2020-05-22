Страх перед общественным транспортом может побудить людей скупать автомобили

Например, в Финляндии под воздействием коронавирусного кризиса многие люди начали пересматривать свои прежние взгляды - если раньше социальной нормой считалась покупка маленьких квартир для снижения воздействия на окружающую среду, после нескольких недель вынужденного карантина все чаще стали звучать обещания первым делом купить себе жилье большей площади после завершения кризиса, пишет Rus.ERR.

Автомобильные дилеры годами обеспокоенно наблюдали за тем, как городская молодежь начинает все больше отдавать предпочтение велосипеду и общественному транспорту, а крупные автомобилестроительные компании от американской General Motors до немецкой Daimler инвестировали миллиарды долларов в новые услуги, предлагая каршеринг и услугу такси, однако эпидемия COVID-19 может резко поменять эту ситуацию - например, в Китае, который оправился от коронавируса быстрее США и Европы, начали быстро расти продажи автомобилей.

Пока неизвестно, восстановятся ли продажи автомобилей в Европе и США так же быстро, как в Китае, потому что в апреле многие автомобильные заводы и салоны были закрыты, но в то же время некоторые признаки говорят о том, что многим потребителям не терпится купить автомобиль.