Кончен бал, погасли свечи? ⟩ Выставлено на продажу популярное заведение в Старом городе

Популярный бар Helsinki, расположенный недалеко от Вируских ворот, ищет нового хозяина, сообщает портал Kodustiil.
Заведение, работавшее много лет и названное в честь столицы северных соседей - Хельсинки, привлекало в основном туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Популярный караоке-бар продается с полной меблировкой. Общая площадь помещения составляет 251 м2.
Новому владельцу заведения достанется действующий договор аренды. Кроме того, предыдущий владелец может помочь новому владельцу бизнеса, если в этом будет необходимость.
С условиями продажи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.