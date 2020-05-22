Кончен бал, погасли свечи? ⟩ Выставлено на продажу популярное заведение в Старом городе

Заведение, работавшее много лет и названное в честь столицы северных соседей - Хельсинки, привлекало в основном туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Популярный караоке-бар продается с полной меблировкой. Общая площадь помещения составляет 251 м2.

Бар Helsinki. ФОТО: KV.EE

Новому владельцу заведения достанется действующий договор аренды. Кроме того, предыдущий владелец может помочь новому владельцу бизнеса, если в этом будет необходимость.