Пт, 22.05.2020
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Кончен бал, погасли свечи? ⟩ Выставлено на продажу популярное заведение в Старом городе

Бар Helsinki на улице Виру в Старом городе.

ФОТО: KV.EE

Популярный бар Helsinki, расположенный недалеко от Вируских ворот, ищет нового хозяина, сообщает портал Kodustiil.

Заведение, работавшее много лет и названное в честь столицы северных соседей - Хельсинки, привлекало в основном туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Популярный караоке-бар продается с полной меблировкой. Общая площадь помещения составляет 251 м2.

Бар Helsinki.

ФОТО: KV.EE

Новому владельцу заведения достанется действующий договор аренды. Кроме того, предыдущий владелец может помочь новому владельцу бизнеса, если в этом будет необходимость.

С условиями продажи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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