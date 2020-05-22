Пт, 22.05.2020
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Видео ⟩ В Пакистане разбился пассажирский самолет: он упал на жилые дома

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ. На борту было более ста человек. 

Самолет летел из Лахора в Карачи и рухнул незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна". Связь с экипажем прервалась за минуту до падения, передает Newsru.

Воздушное судно упало на жилые дома. Сейчас проводится операция по спасению пострадавших. 

О возможных жертвах пока ничего неизвестно. По данным BOL News, в лайнере A320 могли находиться около 100 человек. По другим данным, пассажиров было свыше 200. Однако телеканал Geo TV приводит точную цифру - 91 пассажир и семь членов экипажа.

Однако власти считают, что пассажиров могло быть больше. "Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров, но предварительно речь идет о 99 пассажирах и 8 членах экипажа", - рассказал AFP официальный представитель Управления гражданской авиации Пакистана Абдул Саттар Хохар.

По некоторым данным, в результате авиакатастрофы разрушены не менее пяти домов и транспортные средства.

К месту крушения для помощи спасателям прибыли военные. Источники телеканала Geo сообщили, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших: взрослого и ребенка. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали.

Крушение произошло всего через несколько дней после того, как Пакистан разрешил вновь осуществлять авиаперелеты. 

Предыдущая авиакатастрофа самолета Pakistan International Airlines с человеческими жертвами произошла в 2016 году. Тогда крушение вскоре после взлета потерпел самолет ATR 42-500, совершавший рейс из Читрала в Исламабад. На борту находились 42 пассажира и 5 членов экипажа, все они погибли. Причиной аварии стали неполадки в двигателе - впоследствии выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного документацией времени эксплуатации. 

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