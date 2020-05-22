Видео ⟩ В Пакистане разбился пассажирский самолет: он упал на жилые дома

Самолет летел из Лахора в Карачи и рухнул незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна". Связь с экипажем прервалась за минуту до падения, передает Newsru.

Воздушное судно упало на жилые дома. Сейчас проводится операция по спасению пострадавших.

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020

О возможных жертвах пока ничего неизвестно. По данным BOL News, в лайнере A320 могли находиться около 100 человек. По другим данным, пассажиров было свыше 200. Однако телеканал Geo TV приводит точную цифру - 91 пассажир и семь членов экипажа.

Однако власти считают, что пассажиров могло быть больше. "Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров, но предварительно речь идет о 99 пассажирах и 8 членах экипажа", - рассказал AFP официальный представитель Управления гражданской авиации Пакистана Абдул Саттар Хохар.

По некоторым данным, в результате авиакатастрофы разрушены не менее пяти домов и транспортные средства.

К месту крушения для помощи спасателям прибыли военные. Источники телеканала Geo сообщили, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших: взрослого и ребенка. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали.

Aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/TuplwTc2ez — Naveed Siddiqui (@Naveedsidd00) May 22, 2020

Крушение произошло всего через несколько дней после того, как Пакистан разрешил вновь осуществлять авиаперелеты.

Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM — Khurram Ansari (@khurram143) May 22, 2020