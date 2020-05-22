Видео ⟩ В Пакистане разбился пассажирский самолет: он упал на жилые дома

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ. На борту было более ста человек.
Самолет летел из Лахора в Карачи и рухнул незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна". Связь с экипажем прервалась за минуту до падения, передает Newsru.
Воздушное судно упало на жилые дома. Сейчас проводится операция по спасению пострадавших.
#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ— Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے۔
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn
О возможных жертвах пока ничего неизвестно. По данным BOL News, в лайнере A320 могли находиться около 100 человек. По другим данным, пассажиров было свыше 200. Однако телеканал Geo TV приводит точную цифру - 91 пассажир и семь членов экипажа.
Однако власти считают, что пассажиров могло быть больше. "Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров, но предварительно речь идет о 99 пассажирах и 8 членах экипажа", - рассказал AFP официальный представитель Управления гражданской авиации Пакистана Абдул Саттар Хохар.
По некоторым данным, в результате авиакатастрофы разрушены не менее пяти домов и транспортные средства.
К месту крушения для помощи спасателям прибыли военные. Источники телеканала Geo сообщили, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших: взрослого и ребенка. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали.
Aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/TuplwTc2ez— Naveed Siddiqui (@Naveedsidd00) May 22, 2020
Крушение произошло всего через несколько дней после того, как Пакистан разрешил вновь осуществлять авиаперелеты.
Reportedly @Official_PIA— Times of Pakistan (@TimesOfPak) May 22, 2020
flight from lahore to karachi crashed near karachi Airport #PIA #planecrash #JummatulWida #AGUSTD2 #Karachi pic.twitter.com/qvOLsGgjgr
Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM— Khurram Ansari (@khurram143) May 22, 2020
Предыдущая авиакатастрофа самолета Pakistan International Airlines с человеческими жертвами произошла в 2016 году. Тогда крушение вскоре после взлета потерпел самолет ATR 42-500, совершавший рейс из Читрала в Исламабад. На борту находились 42 пассажира и 5 членов экипажа, все они погибли. Причиной аварии стали неполадки в двигателе - впоследствии выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного документацией времени эксплуатации.