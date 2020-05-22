Эксперты по культурному наследию разрешили снести легендарный миланский стадион

Как сообщает итальянское издание La Repubblica , в связи с этим комиссия дала разрешение на снос арены.

В конце минувшего года мэр Милана Джузеппе Сала обратился к комиссии с целью установить историческую ценность арены перед тем, как разрешать или запрещать ее снос.

Вердикт гласит, что "Сан Сиро", также известный как "Стадион Джузеппе Меацца", не является историко-культурным достоянием города.

Lo stadio di San Siro può essere abbattuto, via libera dalla Soprintendenza: "Non ha interesse culturale" https://t.co/KFNaPk4Clu — Repubblica (@repubblica) May 21, 2020

Эксперты пояснили: после изменений, внесенных в конструкцию стадиона перед чемпионатом мира-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.

Теперь "Сан-Сиро" могут снести, чтобы построить для "Милана" и "Интера" новую арену. При этом городской совет Милана еще прошлой осенью проголосовал за сохранение старой постройки.