Эксперты по культурному наследию разрешили снести легендарный миланский стадион

Региональная комиссия по надзору за культурным наследием Ломбардии не признала легендарный стадион "Сан-Сиро", на котором проводят домашние матчи футбольные клубы "Интер" и "Милан", сооружением исторического или культурного наследия. Арена не попала под положение о защите культурного наследия, так как пережила несколько реконструкций, пишет Newsru.
Как сообщает итальянское издание La Repubblica, в связи с этим комиссия дала разрешение на снос арены.
В конце минувшего года мэр Милана Джузеппе Сала обратился к комиссии с целью установить историческую ценность арены перед тем, как разрешать или запрещать ее снос.
Вердикт гласит, что "Сан Сиро", также известный как "Стадион Джузеппе Меацца", не является историко-культурным достоянием города.
Lo stadio di San Siro può essere abbattuto, via libera dalla Soprintendenza: "Non ha interesse culturale" https://t.co/KFNaPk4Clu— Repubblica (@repubblica) May 21, 2020
Эксперты пояснили: после изменений, внесенных в конструкцию стадиона перед чемпионатом мира-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.
Теперь "Сан-Сиро" могут снести, чтобы построить для "Милана" и "Интера" новую арену. При этом городской совет Милана еще прошлой осенью проголосовал за сохранение старой постройки.
"Интер" и "Милан" планируют построить новый стадион вместимостью 60 тысяч человек с современными элементами, включая внешнюю облицовку, чтобы снизить уровень шума от арены для близлежащих домов.