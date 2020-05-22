Пт, 22.05.2020
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Эксперты по культурному наследию разрешили снести легендарный миланский стадион

Cтадион "Сан-Сиро" в Милане.

ФОТО: DANIELE MASCOLO/REUTERS

Региональная комиссия по надзору за культурным наследием Ломбардии не признала легендарный стадион "Сан-Сиро", на котором проводят домашние матчи футбольные клубы "Интер" и "Милан", сооружением исторического или культурного наследия. Арена не попала под положение о защите культурного наследия, так как пережила несколько реконструкций, пишет Newsru.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, в связи с этим комиссия дала разрешение на снос арены.

В конце минувшего года мэр Милана Джузеппе Сала обратился к комиссии с целью установить историческую ценность арены перед тем, как разрешать или запрещать ее снос.

Вердикт гласит, что "Сан Сиро", также известный как "Стадион Джузеппе Меацца", не является историко-культурным достоянием города.

Эксперты пояснили: после изменений, внесенных в конструкцию стадиона перед чемпионатом мира-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.

Теперь "Сан-Сиро" могут снести, чтобы построить для "Милана" и "Интера" новую арену. При этом городской совет Милана еще прошлой осенью проголосовал за сохранение старой постройки.

"Интер" и "Милан" планируют построить новый стадион вместимостью 60 тысяч человек с современными элементами, включая внешнюю облицовку, чтобы снизить уровень шума от арены для близлежащих домов.

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