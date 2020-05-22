Пт, 22.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Суд потребовал от бабушки удалить из интернета фото ее внуков или платить штраф каждый день

Суд потребовал от бабушки удалить из интернета фото ее внуков или платить штраф каждый день

Фото иллюстративное. Суд.

ФОТО: Kristjan Teedema

Бабушка должна удалить фотографии своих несовершеннолетних внуков, которые она разместила в Facebook и Pinterest, или будет платить каждый день по 50 евро, решил суд в Нидерландах. 

Всё произошло после ссоры между женщиной и ее дочерью. Мать троих детей несколько раз требовала от бабушки удалить фотографии, даже обращалась в полицию, однако та отказывалась. После этого мать обратилась в суд, который постановил, что речь идет о нарушении Общего регламента Евросоюза по защите данных (GDPR). Закон не распространяется на «личную» и «бытовую» обработку изображений, однако размещение фотографий в соцсетях сделало их доступным широкой аудитории, говорится в постановлении суда.

Женщина будет должна либо удалить фотографии, либо заплатить штраф в размере 50 евро за каждый день просрочки исполнения требования суда вплоть до максимальной суммы в 1000 евро. Кроме того, она будет оштрафована еще на 50 евро в день за каждую дополнительно опубликованную фотографию.

«Думаю это удивит людей, которые не задумываются перед тем, как опубликовать ту или иную фотографию в социальных сетях. Единственная разумная вещь, которую может сделать женщина — просто удалить эти фотографии», — приводит «Би-би-си» слова юриста компании Decoded Legal Нила Брауна.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ