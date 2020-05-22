Суд потребовал от бабушки удалить из интернета фото ее внуков или платить штраф каждый день

Бабушка должна удалить фотографии своих несовершеннолетних внуков, которые она разместила в Facebook и Pinterest, или будет платить каждый день по 50 евро, решил суд в Нидерландах.
Всё произошло после ссоры между женщиной и ее дочерью. Мать троих детей несколько раз требовала от бабушки удалить фотографии, даже обращалась в полицию, однако та отказывалась. После этого мать обратилась в суд, который постановил, что речь идет о нарушении Общего регламента Евросоюза по защите данных (GDPR). Закон не распространяется на «личную» и «бытовую» обработку изображений, однако размещение фотографий в соцсетях сделало их доступным широкой аудитории, говорится в постановлении суда.
Женщина будет должна либо удалить фотографии, либо заплатить штраф в размере 50 евро за каждый день просрочки исполнения требования суда вплоть до максимальной суммы в 1000 евро. Кроме того, она будет оштрафована еще на 50 евро в день за каждую дополнительно опубликованную фотографию.
«Думаю это удивит людей, которые не задумываются перед тем, как опубликовать ту или иную фотографию в социальных сетях. Единственная разумная вещь, которую может сделать женщина — просто удалить эти фотографии», — приводит «Би-би-си» слова юриста компании Decoded Legal Нила Брауна.