Суд потребовал от бабушки удалить из интернета фото своих внуков или платить штраф каждый день

Всё произошло после ссоры между женщиной и ее дочерью. Мать троих детей несколько раз требовала от бабушки удалить фотографии, даже обращалась в полицию, однако та отказывалась. После этого мать обратилась в суд, который постановил, что речь идет о нарушении Общего регламента Евросоюза по защите данных (GDPR). Закон не распространяется на «личную» и «бытовую» обработку изображений, однако размещение фотографий в соцсетях сделало их доступным широкой аудитории, говорится в постановлении суда.

Женщина будет должна либо удалить фотографии, либо заплатить штраф в размере 50 евро за каждый день просрочки исполнения требования суда вплоть до максимальной суммы в 1000 евро. Кроме того, она будет оштрафована еще на 50 евро в день за каждую дополнительно опубликованную фотографию.