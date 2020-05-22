От двухэтажного автобуса до гибридного транспортного средства: автобусному движению в Таллинне 98 лет

Почти сто лет назад на улицах Таллинна появились первые автобусы, которые заложили основу столичного общественного транспорта. В течение десятилетий неоднократно менялись как сами общественные транспортные средства, так и работа водителей автобусов. Водитель автобуса Tallinna Linnatranspordi AS с большим стажем работы вспоминает, как работалось десятилетия назад.
Трудовой стаж водителя автобуса Андрея Никонова в Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) – 37 лет, а начинал он работать еще на желтом автобусе Ikarus в начале 80-х. «В течение всех этих лет у меня и моих коллег была возможность наблюдать за развитием автобусов и идти в ногу со временем, которое привело к постоянно увеличивающемуся потоку движения в нашем городе. Я начинал на автобусе Ikarus, у которого была пятиступенчатая механическая коробка передач, а сегодня я вожу гибридный автобус с автоматической коробкой передач. Техническое развитие автобусов упростило нашу работу. Сейчас задача водителя – соблюдать правила дорожного движения и безопасно перевозить пассажиров в пункт назначения», – объяснил Никонов, добавив, что раньше водители должны были уметь ремонтировать автобусы, менять шины и т. п.
Никонов отметил, что работу существенно улучшило также и дополнительное оснащение транспортных средств. «В прежние времена автобусы были оборудованы очень простыми системами. На автобусе Ikarus отсутствовала ставшая сегодня нормой система GPS, поэтому иногда случалось, что водители просто забывали маршрут и отклонялись от него», – вспомнил Никонов. Он отметил, что поскольку плотность транспортного потока была ниже, а число пассажиров – меньше, то за такие ошибки особых взысканий не накладывали.
Председатель правления TLT Денис Бородич констатирует, что развитие общественного транспорта в течение последнего века было стремительным. «Первые пять автобусов прибыли на улицы нашего города в 1922 году из Германии, и они были двухэтажными. К сожалению, «уставшие» двигатели автобуса не были способны везти массивный корпус, а также власти беспокоились, что тяжелые автобусы разрушат дорожное покрытие, поэтому второй этаж у автобусов был демонтирован, из-за чего изначально двухэтажные автобусы вышли на линию уже обычными одноэтажными», – отметил Бородич.
Столичный автобусный парк развивался до 1944 года, когда военные события привели к сокращению числа автобусов со 130 до 12. «Нехватка автобусов после войны была болезненной, и городу надо было найти средства для закупки новых автобусов и их ремонта. В конце 50-х уже был создан Таллиннский автобусный парк, что положило конец периоду неразберихи – автобусный парк и сеть маршрутов снова стали быстро расширяться», – рассказал председатель правления TLT об этапах развития, продолжавшихся десятилетиями.
Самый большой прорыв в развитии столичного общественного транспорта состоялся в 1950-х годах, когда в Таллиннский автобусный парк поступили произведенные в Венгрии автобусы Ikarus, которые надолго стали неотъемлемой частью городского пейзажа на таллиннских улицах.
«В конце 80-х в моем распоряжении был новейший Ikarus, у которого была уже шестиступенчатая коробка передач и другие тогдашние технические дополнения. Мой третий автобус тоже был Ikarus, но с гармошкой. В начале 90-х из Хельсинки прибыли шесть автобусов Volvo с автоматической коробкой передач. Я помню, какой необычной была первая пробная поездка. В автобусе Volvo было только две педали и все нужно было делать одной ногой, хотя к этому я привык быстро», – подытожил водитель автобуса из TLT Андрей Никонов свой опыт управления автобусами Ikarus и Volvo.
В начале 90-х автобусы Ikarus начали менять на подержанные автобусы Volvo и Scania. Только в феврале 2003 года на площади Вабадузе был в торжественной обстановке отправлен в отпуск по старости последний Ikarus.
«2000-е годы привели к смещению фокуса на более экологичные транспортные средства, и в столицу прибыли новые автобусы Scania и MAN, которые подняли уровень общественного транспорта», – отметил Бородич. Он добавил, что с 2012 года, когда объединились Tallinna Autobussikoondis (Таллиннское автобусное объединение) и Trammi- ja Trollibussikoondis (Трамвайно-троллейбусное объединение), общественный транспорт столицы продолжил стремительный рост. «Обновленный парк транспортных средств и расширенная сеть маршрутов способствовали росту количества пассажиров общественного транспорта. В 2019 году столичными автобусами воспользовалось наибольшее число пассажиров за всю историю таллиннского общественного транспорта – 142,4 миллиона пассажиров в год», – подчеркнул председатель правления TLT.
«А сегодня мы уже пишем новую главу в книге истории столицы: в ближайшие годы мы заменим имеющийся автобусный подвижной состав на 70% более экологичными автобусами на биогазе, способствуя таким образом развитию транспортного сектора, основанного на возобновляемой энергии», – подтвердил Бородич, подчеркнув, что уже в конце этого лета прибудут 100 первых автобусов, работающих на газе, для которых в городе будут построены два новых биогазовых терминала.
«Если сейчас мы широко переводим общественный транспорт на биотопливо, то не позднее 2035 года планируется ввести в эксплуатацию экологичные электрические автобусы», – сказал Бородич.
Водитель автобуса с большим стажем Никонов сказал, что обновление парка транспортных средства – это всегда волнующе: работа, по сути, остается той же, но новое транспортное средство придает новой энергии.
Помимо необходимости идти в ногу с инновациями водитель отметил, что некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения, и с этим водители автобусов вынуждены сталкиваться ежедневно.
«Временами встречаются те, кто не соблюдает правила дорожного движения. А также мы с коллегами стали замечать, что сейчас в дорожном движении наиболее неуважительны по отношению к другим участникам движения, например, водители электрических самокатов, которые местами соревнуются с автобусами в езде на скорости около 40 км/ч и при этом даже не носят шлемов», – отметил Никонов изменившуюся картину в дорожном движении и констатировал, что раньше работать было спокойней, поскольку плотность транспортного потока была значительно ниже.