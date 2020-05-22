От двухэтажного автобуса до гибридного транспортного средства: автобусному движению в Таллинне 98 лет

Трудовой стаж водителя автобуса Андрея Никонова в Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) – 37 лет, а начинал он работать еще на желтом автобусе Ikarus в начале 80-х. «В течение всех этих лет у меня и моих коллег была возможность наблюдать за развитием автобусов и идти в ногу со временем, которое привело к постоянно увеличивающемуся потоку движения в нашем городе. Я начинал на автобусе Ikarus, у которого была пятиступенчатая механическая коробка передач, а сегодня я вожу гибридный автобус с автоматической коробкой передач. Техническое развитие автобусов упростило нашу работу. Сейчас задача водителя – соблюдать правила дорожного движения и безопасно перевозить пассажиров в пункт назначения», – объяснил Никонов, добавив, что раньше водители должны были уметь ремонтировать автобусы, менять шины и т. п.

Никонов отметил, что работу существенно улучшило также и дополнительное оснащение транспортных средств. «В прежние времена автобусы были оборудованы очень простыми системами. На автобусе Ikarus отсутствовала ставшая сегодня нормой система GPS, поэтому иногда случалось, что водители просто забывали маршрут и отклонялись от него», – вспомнил Никонов. Он отметил, что поскольку плотность транспортного потока была ниже, а число пассажиров – меньше, то за такие ошибки особых взысканий не накладывали.

Ikarus 620 был двухдверным автобусом нового типа с двигателем Csepel и гидроусилителем руля. Водители автобусов назвали их новыми тракторами. Крыша и часть окон были белыми, а остальные части - синие, красные, серые и зеленые. В автобусе было 20 посадочных мест и 40 стоячих мест, в часы пик они вмещали до 100 человек. Автобусы использовались в Таллинне с 1963-1977 гг. ФОТО: tallinnlt.ee

Председатель правления TLT Денис Бородич констатирует, что развитие общественного транспорта в течение последнего века было стремительным. «Первые пять автобусов прибыли на улицы нашего города в 1922 году из Германии, и они были двухэтажными. К сожалению, «уставшие» двигатели автобуса не были способны везти массивный корпус, а также власти беспокоились, что тяжелые автобусы разрушат дорожное покрытие, поэтому второй этаж у автобусов был демонтирован, из-за чего изначально двухэтажные автобусы вышли на линию уже обычными одноэтажными», – отметил Бородич.

Столичный автобусный парк развивался до 1944 года, когда военные события привели к сокращению числа автобусов со 130 до 12. «Нехватка автобусов после войны была болезненной, и городу надо было найти средства для закупки новых автобусов и их ремонта. В конце 50-х уже был создан Таллиннский автобусный парк, что положило конец периоду неразберихи – автобусный парк и сеть маршрутов снова стали быстро расширяться», – рассказал председатель правления TLT об этапах развития, продолжавшихся десятилетиями.

Самый большой прорыв в развитии столичного общественного транспорта состоялся в 1950-х годах, когда в Таллиннский автобусный парк поступили произведенные в Венгрии автобусы Ikarus, которые надолго стали неотъемлемой частью городского пейзажа на таллиннских улицах.