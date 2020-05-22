Девелопер обещает не ликвидировать таллиннский Рыбный порт

Дело в том, что в осушенный на время ремонта входной канал Рыбного порта были уложены крупные камни, так что канал стал по сути V-образным, и, по мнению местных жителей, туда опасно въезжать на любой более-менее крупной яхте.

По словам вице-мэра Андрея Новикова, город определенно заинтересован в сохранении порта как такового в этом месте. «Цель также была в том, чтобы в ходе процедуры cоставления планировки создать набережную и привести в порядок портовый бассейн. Я полагаю, что с реализацией решения планировки эта застройка станет центром притяжения и в долгосрочной перспективе будет функционировать как часть вновь открытой береговой линии Таллинна, что позволит насладиться морской набережной от порта Ноблесснера до "Русалки", - сказал Новиков.

Развивающее этот район акционерное общество Pro Kapital сообщило, что страхи перед превращением порта в пруд необоснованны. "Бассейн рыбного порта отделен от моря временной плотиной, что позволило снизить уровень воды и тем самым более эффективно проводить работы по строительству и реконструкции в бассейне порта. Временная плотина будет полностью удалена после завершения работ. Входной канал не станет уже, чем раньше. На фотографии, изображающей ситуацию до начала работ, видно, что причал, который частично обрушился, не был на одной прямой линии".