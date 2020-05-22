Футболист Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

«Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», - говорится в сообщении.

Погребняк, ранее успевший поиграть за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», выступает за «Урал» с 2018 года. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь мячей.

❗️Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19

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Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат.

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ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/chS6luUBxD pic.twitter.com/yQY4zjcVU4 — ФК Урал (@FCURAL) May 22, 2020

Розыгрыш чемпионата России по футболу в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня. Перед началом тренировок персонал и игроков клуба тотально проверяют на COVID-19 и результаты этих проверок настораживают. В московском «Динамо» выявлено пять зараженных из числа игроков и членов персонала, в столичном «Локомотиве» вирус был выявлен у двух сотрудников, а также у форварда Джефферсона Фарфана. Положительный тест сдал защитник казанского «Рубина» Константин Плиев.